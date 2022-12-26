Агент Сафонов оценил возможный переход Самошникова в «Зенит»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход футболиста «Рубина» в «Зенит».

Самошников – игрок хорошего уровня. Насчет того, усиление ли это – трудно сказать. Я знаю информацию, что он вроде как с «Локомотивом» договорился. Поэтому немного удивлен интересом «Зенита» к нему. Вполне возможно, что это просто агентские игры. В целом он же игрок сборной России, с паспортом, так что почему бы и нет?

С финансовой точки зрения, «Зенит» может предложить лучшие условия. Да и лучше бороться за чемпионство, чем за вылет. Тут и турнирная ситуация. А с точки зрения конкуренции, лучше идти в «Локомотив». Там наверняка будет больше игрового времени. Он уже не мальчик, возраст – самый сок для футболиста.