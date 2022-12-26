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Агент Сафонов оценил возможный переход Самошникова в «Зенит»

вчера, 10:42

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход футболиста «Рубина» Ильи Самошникова в «Зенит».

Самошников – игрок хорошего уровня. Насчет того, усиление ли это – трудно сказать. Я знаю информацию, что он вроде как с «Локомотивом» договорился. Поэтому немного удивлен интересом «Зенита» к нему. Вполне возможно, что это просто агентские игры. В целом он же игрок сборной России, с паспортом, так что почему бы и нет?

С финансовой точки зрения, «Зенит» может предложить лучшие условия. Да и лучше бороться за чемпионство, чем за вылет. Тут и турнирная ситуация. А с точки зрения конкуренции, лучше идти в «Локомотив». Там наверняка будет больше игрового времени. Он уже не мальчик, возраст – самый сок для футболиста.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:12
Бакаю , Мостовому... составит компанию...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:50, ред.
Неужели непонятно. Зенит использует все возможности для ослабления конкурента. Ясно, что он им не нужен. Но главное, чтобы он Локо не достался
adekvat
adekvat
вчера в 11:42
Игрок сборной с паспортом сейчас не показатель. Благодаря Карпину каждый второй российский футболист игрок сборной.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:40
Каждый агент хочет пристроить своего игрока в Зенит.
shlomo
shlomo
вчера в 10:56
В Зените будет на лавке... стоит ли переходить?
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