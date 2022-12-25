«Оренбург» хочет выкупить полузащитника «Локомотива»

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вчера, 20:57

По информации источника, «Оренбург» собирается выкупить полузащитника у «Локомотива».

На данный момент 22-летний футболист выступает за уральский клуб на правах аренды до конца сезона.

Оренбуржцы хотят сохранить игрока в своём составе. Проблемой является тот факт, что в арендном соглашении между клубами не прописана опция выкупа. Для осуществления трансфера «Оренбургу» нужно будет договариваться с москвичами о сумме за переход.

Титков является воспитанником «железнодорожников». Летом 2021 года он перешёл в аренду в «Оренбург». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за команду 10 матчей во всех турнирах.