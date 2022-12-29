Российских футболистов предлагали клубам Серии А

Российских футболистов предлагали клубам итальянской Серии А, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Клубам Серии А предлагали четырёх российских футболистов: Александра Соболева и Руслана Литвинова из «Спартака», Игоря Дивеева из ЦСКА и Даниила Уткина из «Ростова»,
В текущем сезоне Соболев провёл 22 матча за «Спартак», забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. У Литвинова 19 игр в составе «красно-белых», один забитый мяч и одна голевая передача. Дивеев отыграл 12 матчей за ЦСКА, отличился одним голом и одной результативной передачей. У Уткина 22 матча, 3 мяча и 9 голевых передач.