Российских футболистов предлагали клубам Серии А

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сегодня, 15:56

Российских футболистов предлагали клубам итальянской Серии А, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клубам Серии А предлагали четырёх российских футболистов: Александра Соболева и Руслана Литвинова из «Спартака», Игоря Дивеева из ЦСКА и Даниила Уткина из «Ростова»,