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Российских футболистов предлагали клубам Серии А

сегодня, 15:56

Российских футболистов предлагали клубам итальянской Серии А, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клубам Серии А предлагали четырёх российских футболистов: Александра Соболева и Руслана Литвинова из «Спартака», Игоря Дивеева из ЦСКА и Даниила Уткина из «Ростова»,

В текущем сезоне Соболев провёл 22 матча за «Спартак», забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. У Литвинова 19 игр в составе «красно-белых», один забитый мяч и одна голевая передача. Дивеев отыграл 12 матчей за ЦСКА, отличился одним голом и одной результативной передачей. У Уткина 22 матча, 3 мяча и 9 голевых передач.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:25
Из топ чемпионатов, в Италии играет больше всего бывших игроков РПЛ, так что продавать туда проще (из топ 5). А так я уверен, что ни один из перечисленных игроков не затерялся бы в средней команде Серии А.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:15
Шо , никому не надо ? По дешёвке отдадим ! ))))
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 16:10
Где есть мерседесы,зачем им российские весты.
Гость
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