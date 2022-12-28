«Локомотив» усилился Лантратовым

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вчера, 19:32

Голкипер «Химок» перешёл в «Локомотив».

Сообщается, что клубы уже договорились о трансфере, в ближайшие дни вратарь заключит соглашение с «красно-зелеными», а затем отправится в отпуск. Подмосковный клуб получит за футболиста минимальную компенсацию, а также право на получение процента от будущей перепродажи Лантратова.