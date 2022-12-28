«Локомотив» усилился Лантратовым

Голкипер «Химок» Илья Лантратов перешёл в «Локомотив».
Сообщается, что клубы уже договорились о трансфере, в ближайшие дни вратарь заключит соглашение с «красно-зелеными», а затем отправится в отпуск. Подмосковный клуб получит за футболиста минимальную компенсацию, а также право на получение процента от будущей перепродажи Лантратова.
В текущем сезоне РПЛ Лантратов принял участие в 14 поединках, в которых он пропустил 25 мячей. Трижды он отыграл «на ноль».
Сейчас речь идёт только о вратарской позиции, а ты сюда зачем то Пиняева и других приплёл.
А ну да наверное опять "все говорят, а ты купи слона..." начнётся. Собственно как и всегда.
P.S. Сначала ты говорил, что я за Цорна защищаюсь, но доказать отказался это, так как ни одного комментария в защиту Цорна от меня не было и не могло быть.
Теперь ты с чего то заявил, что я от Цорна открещиваюсь.
Интересно какое будет следующее от тебя заявление по моему отношению к Цорну.
Сейчас речь идёт только о вратарской позиции, а ты сюда зачем то Пиняева и других приплёл.
А ну да наверное опять "все говорят, а ты купи слона..." начнётся. Собственно как и всегда.
P.S. Сначала ты говорил, что я за Цорна защищаюсь, но доказать отказался это, так как ни одного комментария в защиту Цорна от меня не было и не могло быть.
Теперь ты с чего то заявил, что я от Цорна открещиваюсь.
Интересно какое будет следующее от тебя заявление по моему отношению к Цорну.
Пиняев и Глушенков уже подписались. Еще по слухам ЦЗ ищете в Марокко. Наверняка Галактионов кого-то из Пари НН подтащит.
Я и говорю - новое руководство активно взялось за дело. Засучили рукава и айда осваивать бюджет. До этого Цорн рулил, от которого ты зачем-то открещиваешься )))
Пиняев и Глушенков уже подписались. Еще по слухам ЦЗ ищете в Марокко. Наверняка Галактионов кого-то из Пари НН подтащит.
Я и говорю - новое руководство активно взялось за дело. Засучили рукава и айда осваивать бюджет. До этого Цорн рулил, от которого ты зачем-то открещиваешься )))
Вот только у меня вопрос для чего Лантратову надо?
Возможно парень надеется у Дани первый номер отобрать?
Прогнозов делать не буду, время покажет.
Вот только у меня вопрос для чего Лантратову надо?
Возможно парень надеется у Дани первый номер отобрать?
Прогнозов делать не буду, время покажет.
Если и были такие игроки, то к вратарской линии они точно непричастны.
Гиля это легенда Локо, Худяков это будущее Локо. Какое они отношение имеют к Цорну?
Если и были такие игроки, то к вратарской линии они точно непричастны.
Гиля это легенда Локо, Худяков это будущее Локо. Какое они отношение имеют к Цорну?
так и в ЛЧ попадут!
а...нет...
так и в ЛЧ попадут!
а...нет...
Всё и подряд!
Всё и подряд!