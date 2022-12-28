Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Локомотив» усилился Лантратовым

вчера, 19:32

Голкипер «Химок» Илья Лантратов перешёл в «Локомотив».

Сообщается, что клубы уже договорились о трансфере, в ближайшие дни вратарь заключит соглашение с «красно-зелеными», а затем отправится в отпуск. Подмосковный клуб получит за футболиста минимальную компенсацию, а также право на получение процента от будущей перепродажи Лантратова.

В текущем сезоне РПЛ Лантратов принял участие в 14 поединках, в которых он пропустил 25 мячей. Трижды он отыграл «на ноль».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Зенит» лишится элитного форварда. Получит потенциальную суперзвезду, но нужен нападающий
Вчера, 16:12Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
СлухиТрансфер бразильца Кади в «Краснодар» может сорваться
Вчера, 14:12
Агент Самошникова отреагировал на слухи об уходе игрока из «Рубина»
Вчера, 12:26
Игрок сборной Марокко отказался от перехода в «Локомотив»
Вчера, 11:54
СлухиЛомовицкий может пополнить состав «Торпедо»
27 декабря
СлухиАгапов переходит в ЦСКА
27 декабря
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:43, ред.
И зачем ты сейчас всё переворачиваешь?
Сейчас речь идёт только о вратарской позиции, а ты сюда зачем то Пиняева и других приплёл.
А ну да наверное опять "все говорят, а ты купи слона..." начнётся. Собственно как и всегда.

P.S. Сначала ты говорил, что я за Цорна защищаюсь, но доказать отказался это, так как ни одного комментария в защиту Цорна от меня не было и не могло быть.
Теперь ты с чего то заявил, что я от Цорна открещиваюсь.
Интересно какое будет следующее от тебя заявление по моему отношению к Цорну.
я из Химок
я из Химок
сегодня в 08:38
Жаль! Очень жаль! Такое ощущение что от команды избавляются. Дофига уходят, и ещё ни кто не пришёл.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 06:46
Хорошая новость Значит Заявка на чемпионство
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 00:04
Разорил Цорн и Локо, и теперь все заново целина....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:42
Проверен кучей пропущенных голов,как раз Локо в струю.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:46
А что, вы только Лантратова берёте?
Пиняев и Глушенков уже подписались. Еще по слухам ЦЗ ищете в Марокко. Наверняка Галактионов кого-то из Пари НН подтащит.
Я и говорю - новое руководство активно взялось за дело. Засучили рукава и айда осваивать бюджет. До этого Цорн рулил, от которого ты зачем-то открещиваешься )))
Boricku
Boricku
вчера в 21:19
Лантратов с газпрёмовскими мимо кассы из-за своих нервишек. Вот паровозники взяли, поумнеет.
HOROVEL3
HOROVEL3
вчера в 21:02
Поглядим что из этого выйдет. Локомотив станет на ноги.
drug01
drug01
вчера в 20:47
Локомотив решил сменить пол состава, так он может успешно поправить свои дела
ДСА
ДСА
вчера в 20:46
Сейчас все новости по трансферам только от Локомотива.
lotsman
lotsman
вчера в 20:41
Локомотив уже все клубы ограбил?))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:32
Кстати для тех кто не понимает или не в теме, ну или просто потроллит Локо хочет, то Гиля перейдёт на тренерскую должность, а Худякову сменщик нужен.
Вот только у меня вопрос для чего Лантратову надо?
Возможно парень надеется у Дани первый номер отобрать?
Прогнозов делать не буду, время покажет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:27
Ну какие ещё "птенцы вашего спартаковского Цорна".
Если и были такие игроки, то к вратарской линии они точно непричастны.
Гиля это легенда Локо, Худяков это будущее Локо. Какое они отношение имеют к Цорну?
makkie
makkie
вчера в 20:23
А как же птенцы Цорна - всех на мороз выставят?)
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:14
Скажите кто-нибудь Галактионову что заявка на сезон ограничена и нельзя иметь 40 человек в составе
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:14
Можно быть уверенным, что Лантранов усилился Локомотивом.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:12
Поставят в раму сразу всех - Лантратова, Худякова и Гильерме и не пропустят ни одного гола во 2 части чемпионата
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:07, ред.
Галактионов решил сделать акцент на российских игроков и поэтому приобрели как молодых и перспективных игроков в лице Глушенкова и Пиняева, так и опытного и вполне крепкого по меркам РПЛ Лантратова. Илья скорее всего будет основным вратарем,т.к и опыта у него больше и мастерсва. Поглядим что из этого выйдет
FenixSL
FenixSL
вчера в 19:58
ну все
так и в ЛЧ попадут!
а...нет...
Futurista
Futurista
вчера в 19:47
Тут ещё неизвестно ....усилился или ослабился)...
monah-10
monah-10
вчера в 19:45
Ну не знаю, вроде и так и так как пойдет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:45
Всё берет Локо...
Всё и подряд!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 