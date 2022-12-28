«Зенит» лишится элитного форварда. Получит потенциальную суперзвезду, но нужен нападающий

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вчера, 16:12

Кассьерра не выдерживает конкуренции с Сергеевым.

«Коринтианс» продолжает обговаривать с «Зенитом» условия выкупа форварда Юри Альберто. Бразилец успел провести в коллективе из Санкт-Петербурга всего полгода, но уже показывал класс и давал надежду на высокую конкуренцию для Ивана Сергеева. Сейчас 21-летнего нападающего петербуржцы могут потерять – и это при том, что на острие атаки и так наблюдаются проблемы.

За Альберто получили игроков, которые не очень-то нужны

Летом в обмен на аренду Альберто «Зенит» получил вратаря Ивана и вингера Густаво Мантуана – тоже до следующего лета. Такие условия сделки можно объяснить лишь одним – так потерять многообещающего форварда не очень обидно. При этом в бригаде голкиперов сложилась конкуренция между молодым Одоевским и опытным Кержаковым. Оба в клубе явно на более длительный срок, чем арендованный голкипер, который уедет уже летом.

Мантуан успевает забивать за те несколько минут, что ему дают на поле, но в целом ситуация аналогичная. Бразилец лишь раз выходил в стартовом составе на игру Премьер-Лиги (против «Торпедо») и проводит на поле в среднем по 17 минут, если говорить о матчах чемпионата. Причем Семак не нашел для него определенной позиции – вингер выходит то вместо Малкома, то вместо Клаудиньо, Мостового, Вендела.

Конечно, это можно назвать ротацией. Но речь о ее характере – Густаво явно наделен скиллами и вряд ли будет радоваться, что его выпускают ближе к концовке, хотя он способен на большее. Тем более ставят его не на определенную позицию, а где придется – затыкают дыры.

У Кассьерры и Сергеева не складывается конкуренция

В текущей ситуации «сине-бело-голубым» нужен стопроцентный основной форвард – таким и был Юри Альберто. В его тандеме с Иваном Сергеевым была здоровая и настоящая конкуренция, каждый был достоин занять место в старте.

Место бразильца в этом уравнении летом занял Матео Кассьерра. Колумбийцу ожидаемо требовалось время на адаптацию, поэтому на первых порах наставник петербуржцев делил игровое время между нападающими поровну. Конкуренция поддерживалась искусственно, так как присутствие Сергеева на поле явно давало больший результат.

Ближе к концу первой части сезона Российской Премьер-Лиги Иван стал появляться на поле чаще – а Матео продолжал получать игровую практику, хоть и в меньшем объеме.

Искусственная конкуренция плоха тем, что у более эффективного форварда станут появляться вопросы – почему очки команде приносит он, но место на поле надо уступать менее полезному игроку?

Тем более в постоянной ротации нет необходимости – календарь в российском чемпионате и так менее насыщенный, чем в топ-лигах, а сейчас еще и появились дополнительные свободные дни, пока не решился вопрос с международными турнирами.

На рынке остается свободен Дзюба, говорят о варианте с Сычевым

Промежуточные итоги подписания Кассьерры и потенциального ущерба от потери Альберто руководству «Зенита» все-таки стоит подвести. У клуба остаются варианты для усиления в зимнее трансферное окно.

Один из них – проверенный временем Дзюба. У форварда и петербуржцев наверняка сложились хорошие отношения за время длительного сотрудничества. Да, в Турции у Артема не вышло – но объясняется это не только формой самого футболиста. В «Адане Демирспор» он стал игроком ротации – чтобы набрать форму и закрепиться в основе требовалось явно больше, чем пара месяцев. Но Дзюба отказался мириться с таким положением – может, сразу хотел получать больше игровой практики, может, был не намерен ждать своего шанса. На уровне чемпионата России 34-летний форвард все равно способен забивать в районе 12 мячей за сезон, что при наличии опыта пойдет в плюс его партнерам по команде.

И есть второй вариант – Владимир Сычевой. Его кандидатура появилась из-за возникших слухов. Форварда недавно подписали «Крылья Советов», но сообщается, что в контракте игрока с самарцами есть пункт об отступных конкретно для «Зенита». Простыми словами, «сине-бело-голубые» в будущем смогут приобрести футболиста по фиксированной цене, тогда как от других клубов «Крылья» смогут требовать гораздо большую сумму.

Если слухи соответствуют действительности, то подписание Сычевого вариант на перспективу. Совсем свеж пример лучшего бомбардира РПЛ -2021/22 Гамида Агаларова, который после ярчайшего сезона потерялся в «Ахмате». Петербуржцы, оставляя Владимира в «Крыльях» обезопасили себя от угрозы нестабильности внезапно вспыхнувшего футболиста.

«Коринтианс» предлагает за Альберто своих воспитанников

Не худший вариант, хоть и нападающего среди них нет. Команда с берегов Невы может получить 22-летнего опорника Ду Кейроса и 19-летнего центрального защитника Роберта Ренана. Первый был бы подстраховкой на случай, если позиция Вендела относительно будущего в клубе изменится.

А на последнего уже ведут охоту клубы АПЛ – сообщалось, что «Коринтианс» отклонил предложение от английского клуба на 12 миллионов евро за Ренана, чтобы обменять его на Альберто.

Португальский агент Паулу Барбоза так оценивает талант бразильского центрбека:

Ренан — большой талант. Наверное, целесообразно его купить, когда еще цена не очень высока. Все в Бразилии признают, что Ренан — потенциальная суперзвезда. Он очень техничный, у него скорость. Хоть Ренан и молод, но играет очень зрело.