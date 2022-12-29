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Стали известны детали перехода бразильцев Ду Кейроса и Ренана в «Зенит»

вчера, 19:56

«Зенит» подпишет двух футболистов «Коринтианса».

По данным источника, в январе пятилетний контракт с питерским клубом подпишет защитник бразильской команды Роберт Ренан. Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос станет игроком «Зенита» летом 2023 года, сделка полностью согласована, однако «сине-бело-голубые» будет владеть 90% прав на игрока.

Нападающий Юри Альберто останется в «Коринтиансе», но питерский клуб оставит за собой владение на 50% прав на футболиста. Также «Зенит» принял решение расстаться с вратарём Иваном Куарежмой.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:00
Зенит проводит политику усиления состава с учетом выступления на международной арене. Конечно лучше в Европе, но в Азии тоже престижно и денежно, хоть и не так. Это, как и весь мировой футбол, коммерческий проект. И антизенитовские ничего не изменят, хоть наизнанку вывернутся.
морозз
морозз
вчера в 23:49
Наконец то и у нас появится бразильская сборная России! Мечты сбываются!
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 22:57
Жаль конечно,что это происходит в российском чемпионате в настоящее время. Все мы понимаем что в ближайшие 5-10 лет ни одна российская команда не будет играть в турнирах международного уровня. Лучше бы дали возможность иметь полноценное игровое время нашим футболистам ,может в собственной среде появится конкуренция и желание стать звездой у наших местных футболистов которые будут понимать, что у них есть возможности после российского чемпионата ,поиграть в европейских чемпионатах совсем за другие деньги. А так будут пинать мяч в пол силы и получать приличные деньги здесь. Легионеры способствуют даже косвенно увеличению зарплат для наших.
Boricku
Boricku
вчера в 22:04
Не бабкам же по деревням газ проводить, газа даже в райцентрах нет.
Asper
Asper
вчера в 21:59
Коринтианс, похоже, ещё один зенитовский фарм
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:43
Про бабло ни слова, какие же это подробности.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:41
Осталось сфоткать Семака с командой и подписать "Белый вегетарианец в племени людоедов"!)))
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:36, ред.
Было 8 негритят, стало 10! Прям по Агате Кристи!)
Даже в сборной Франции и то негров меньше!
makkie
makkie
вчера в 21:24
Образиливание Зенита идёт полным ходом.
Предлагаю переименовать команду, а лучше - отправить её играть в чемпионат Бразилии.
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:06
По бразильской системе
Futurista
Futurista
вчера в 21:00, ред.
Пора строить фавелы возле Газпром арены...ипотека под 3%...все дела...на вираже всем выдать белые штаны...

Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:59
С бразильцами всё понятно - хорошая зарплата и возможный прыжок в европейские клубы. Но зачем ЭТО нужно "Зениту" ? Чувствую, что без старожилов южноамериканцев команды дело не обошлось. Наверняка разрекламировали наш чемпионат и владельца команды в том плане, что играть можно в пол - ноги, не напрягаясь, а зарплата такая, что Европе и не снилась.
af8efu8gkn89
af8efu8gkn89
вчера в 20:52
Ради чего всех этих бразильцев тащить? Чтобы очередной чемпионат выиграть? Без еврокубков стоит лимит ужесточить по максимуму.
lotsman
lotsman
вчера в 20:52
Бразильская диаспора, в Зените, увеличивается.))
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:43
ВЫ чё,это истинные санкт-петербуржцы,с рождения мечтавшие приумножить славу газпромовского доминирования в российском футболе.
cska1948
cska1948
вчера в 20:23
Может Зениту проще заявиться в чемпионат Бразилии...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Devjatiy (раскрыть)
вчера в 20:18
Вопрос поставлен неверно. Нужно: Слишком много государственных денег тратит Газпром и далеко не всегда по делу. Видно кое что прилипает к рукам менеджмента Зенита, и немало.
dok66
dok66
вчера в 20:17
Бразильская диаспора расширяется .
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 20:13
Слишком много бразильцев и не все он хорошие игроки.
Alex12357
Alex12357
вчера в 20:10
Ребята !Вы совершаете огромную глупость,но дело ваше.
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