Стали известны детали перехода бразильцев Ду Кейроса и Ренана в «Зенит»

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вчера, 19:56

«Зенит» подпишет двух футболистов «Коринтианса».

По данным источника, в январе пятилетний контракт с питерским клубом подпишет защитник бразильской команды . Полузащитник «Коринтианса» станет игроком «Зенита» летом 2023 года, сделка полностью согласована, однако «сине-бело-голубые» будет владеть 90% прав на игрока.

Нападающий останется в «Коринтиансе», но питерский клуб оставит за собой владение на 50% прав на футболиста. Также «Зенит» принял решение расстаться с вратарём .