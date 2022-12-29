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В ПСВ ушли от ответа на вопрос об интересе к Сперцяну

вчера, 17:51

В пресс-службе ПСВ прокомментировали слухи об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Мы не будем комментировать никакую информацию о Сперцяне, так как он не игрок ПСВ.

По данным СМИ, ПСВ рассматривает Сперцяна в качестве замены Коди Гакпо, который перешёл в «Ливерпуль».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:58
Сказали однозначно:Идите нахрен,не мешайте барыжить. Причём,в унисон обе стороны.
протон
протон
вчера в 17:55, ред.
Эду решайся, момента лучше не придумать.
Если предположить переход как реальный, то ПСВ для начала был бы в самый раз, ибо есть шанс получить место в составе (но именно шанс, а не гарантия) и иметь игровую практику, чем где-то сидеть на лавке для "чтоб было". С Хвичей параллелей проводить не надо, там удачно все сложилось - хорошая работа агента Хвичи, манера игры Наполи, близкая Хвиче и доверие тренера итальянцев в предсезонке, когда он дал ему возможность много играть и пробиться в состав. Далеко не факт, что в другом клубе он заиграл бы так же удачно.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:55
Что тут неоднозначного то? 🤣
Гость
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