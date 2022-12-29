В ПСВ ушли от ответа на вопрос об интересе к Сперцяну

В пресс-службе ПСВ прокомментировали слухи об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Мы не будем комментировать никакую информацию о Сперцяне, так как он не игрок ПСВ.
По данным СМИ, ПСВ рассматривает Сперцяна в качестве замены Коди Гакпо, который перешёл в «Ливерпуль».
Если предположить переход как реальный, то ПСВ для начала был бы в самый раз, ибо есть шанс получить место в составе (но именно шанс, а не гарантия) и иметь игровую практику, чем где-то сидеть на лавке для "чтоб было". С Хвичей параллелей проводить не надо, там удачно все сложилось - хорошая работа агента Хвичи, манера игры Наполи, близкая Хвиче и доверие тренера итальянцев в предсезонке, когда он дал ему возможность много играть и пробиться в состав. Далеко не факт, что в другом клубе он заиграл бы так же удачно.
Если предположить переход как реальный, то ПСВ для начала был бы в самый раз, ибо есть шанс получить место в составе (но именно шанс, а не гарантия) и иметь игровую практику, чем где-то сидеть на лавке для "чтоб было". С Хвичей параллелей проводить не надо, там удачно все сложилось - хорошая работа агента Хвичи, манера игры Наполи, близкая Хвиче и доверие тренера итальянцев в предсезонке, когда он дал ему возможность много играть и пробиться в состав. Далеко не факт, что в другом клубе он заиграл бы так же удачно.