«Торпедо» хочет подписать на позицию нападающего воспитанника «Анжи»

1672328157

вчера, 18:35

Нападающий « СКА -Хабаровск» может продолжить карьеру в РПЛ .

По данным источника, интерес к 24-летнему форварду проявляет «Торпедо». Однако для «автозаводцев» приоритетным вариантом является подписание легионера, а Алиев рассматривается в качестве «плана Б». Официальных предложений от «Торпедо» в « СКА -Хабаровск» по трансферу игрока ещё не поступало.