«Торпедо» хочет подписать на позицию нападающего воспитанника «Анжи»

Нападающий «СКА-Хабаровск» Саид Алиев может продолжить карьеру в РПЛ.
По данным источника, интерес к 24-летнему форварду проявляет «Торпедо». Однако для «автозаводцев» приоритетным вариантом является подписание легионера, а Алиев рассматривается в качестве «плана Б». Официальных предложений от «Торпедо» в «СКА-Хабаровск» по трансферу игрока ещё не поступало.
Нападающий является воспитанником «Анжи», летом он был на просмотре в «Ахмате», но контракт с ним так и не был подписан. В нынешнем сезоне форвард провёл 13 матчей за «СКА-Хабаровск», записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу.