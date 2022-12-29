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«Торпедо» хочет подписать на позицию нападающего воспитанника «Анжи»

вчера, 18:35

Нападающий «СКА-Хабаровск» Саид Алиев может продолжить карьеру в РПЛ.

По данным источника, интерес к 24-летнему форварду проявляет «Торпедо». Однако для «автозаводцев» приоритетным вариантом является подписание легионера, а Алиев рассматривается в качестве «плана Б». Официальных предложений от «Торпедо» в «СКА-Хабаровск» по трансферу игрока ещё не поступало.

Нападающий является воспитанником «Анжи», летом он был на просмотре в «Ахмате», но контракт с ним так и не был подписан. В нынешнем сезоне форвард провёл 13 матчей за «СКА-Хабаровск», записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:33
"Торпедо" и российский футбол спасены!!!
ДСА
ДСА
вчера в 19:45
Пиарят игрока, а так его никто не знает.
Любoмир
Любoмир
вчера в 19:34
Думаю, что уговорят на переход... удачи если все получится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:41
Воспитаник Анжи, это круто,пусть приносит пользу дома!
Гость
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