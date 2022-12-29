ПСВ может подписать Сперцяна в качестве замены Гакпо .

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вчера, 16:40

Голландский ПСВ может подписать полузащитника «Краснодара» на замену ушедшему в «Ливерпуль» .

По информации источника, ПСВ уже связывался с окружением футболиста. Ожидается, что во время зимних сборов стороны встретятся, чтобы обсудить потенциальный трансфер игрока. Сам хавбек не собирается покидать южан зимой. Он сосредоточен на том, чтобы помочь команде в весенней части сезона.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.