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ПСВ может подписать Сперцяна в качестве замены Гакпо

вчера, 16:40

Голландский ПСВ может подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на замену ушедшему в «Ливерпуль» Коди Гакпо.

По информации источника, ПСВ уже связывался с окружением футболиста. Ожидается, что во время зимних сборов стороны встретятся, чтобы обсудить потенциальный трансфер игрока. Сам хавбек не собирается покидать южан зимой. Он сосредоточен на том, чтобы помочь команде в весенней части сезона.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Все комментарии
minamata
minamata
вчера в 18:03
Это один из выборов ПСВ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:39
Не думаю, что Эдуард полноценная замена Гакпо но если это не фейк то можно поздравить Сперцяна хотя бы за внимание со стороны ПСВ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:33
Голландский ПСВ может подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на замену ушедшему в «Ливерпуль» Коди Гакпо.

Аффтор жжёт !))
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:30
ПСВ может подписать Сперцяна в качестве замены Гакпо .
Даже и сравнивать не буду , эту чушь.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:20
Думаю, что все это так и останется но фоне слуха...
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:54
Если это правда, то нужно переходить не думая!
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