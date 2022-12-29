ПСВ может подписать Сперцяна в качестве замены Гакпо .

Голландский ПСВ может подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на замену ушедшему в «Ливерпуль» Коди Гакпо.
По информации источника, ПСВ уже связывался с окружением футболиста. Ожидается, что во время зимних сборов стороны встретятся, чтобы обсудить потенциальный трансфер игрока. Сам хавбек не собирается покидать южан зимой. Он сосредоточен на том, чтобы помочь команде в весенней части сезона.
Сперцян — воспитанник «Краснодара». Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
Аффтор жжёт !))
Аффтор жжёт !))
Даже и сравнивать не буду , эту чушь.
Даже и сравнивать не буду , эту чушь.