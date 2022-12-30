Энцо Фернандес близок к переходу в «Челси»

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вчера, 11:37

«Челси» активно трудится над трансфером из «Бенфики».

На данный момент клубы ведут прямые переговоры. «Челси» предлагает за игрока «внушительную сумму», но «Бенфика» настаивает на выплате отступных в размере 120 миллионов евро в полном объеме.

Аргентинец уже согласился на переход в лондонский коллектив. В текущем клубном сезоне он забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи в 24 матчах за «орлов». Фернандес был признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира 2022.