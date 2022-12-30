Энцо Фернандес близок к переходу в «Челси»

«Челси» активно трудится над трансфером Энцо Фернандеса из «Бенфики».
На данный момент клубы ведут прямые переговоры. «Челси» предлагает за игрока «внушительную сумму», но «Бенфика» настаивает на выплате отступных в размере 120 миллионов евро в полном объеме.
Аргентинец уже согласился на переход в лондонский коллектив. В текущем клубном сезоне он забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи в 24 матчах за «орлов». Фернандес был признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира 2022.
Всё у "битлов" нормально. Трансферная политика клуба - образцово-показательная: скауты там ищут по указке дяди Юры. А дядя Юра знает лучше всех, кто нужен составу.
Всё у "битлов" нормально. Трансферная политика клуба - образцово-показательная: скауты там ищут по указке дяди Юры. А дядя Юра знает лучше всех, кто нужен составу.
Кто может сказать, в группе без призов ты должен поставить твои 2000 за день именно в этот день, или можешь накопить, потом поставить?
Кто может сказать, в группе без призов ты должен поставить твои 2000 за день именно в этот день, или можешь накопить, потом поставить?