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Энцо Фернандес близок к переходу в «Челси»

вчера, 11:37

«Челси» активно трудится над трансфером Энцо Фернандеса из «Бенфики».

На данный момент клубы ведут прямые переговоры. «Челси» предлагает за игрока «внушительную сумму», но «Бенфика» настаивает на выплате отступных в размере 120 миллионов евро в полном объеме.

Аргентинец уже согласился на переход в лондонский коллектив. В текущем клубном сезоне он забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи в 24 матчах за «орлов». Фернандес был признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира 2022.

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 22:16
Хороший трансфер. Учитывая уход Жоржиньо и непонятные перспективы Канте.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ HOROVEL7 (раскрыть)
вчера в 12:53, ред.
По Ливерпулю.
Всё у "битлов" нормально. Трансферная политика клуба - образцово-показательная: скауты там ищут по указке дяди Юры. А дядя Юра знает лучше всех, кто нужен составу.
протон
протон
вчера в 12:18
Игрок и правда будущий топ, но на мой взгляд ему лучше подождать до лета, чтобы пройти полноценную предсезонку. Плюс Бенфика в 1/8 ЛЧ играет, с очень хорошими шансами на проход.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 12:03
Всем Добра!

Кто может сказать, в группе без призов ты должен поставить твои 2000 за день именно в этот день, или можешь накопить, потом поставить?
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 12:00
Челси очень близок - хорошо, но Челси нужны нападающие, ну хоть один, но топ. А так, у них много полузащитников прямо сейчас. А Ливерпулю нужны полузащитники, а они покукают Гакпо - нападающего. Что творят в последнее время скауты....
3sjadj49xy8q
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вчера в 11:56
Не помешал бы Энцо аристократам
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:56
Откуда у Челси деньги.... или Абрамович вернулся?
ДСА
ДСА
вчера в 11:55
Очень дорого за него просят, столько платить нельзя.
Гость
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