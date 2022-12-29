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Слухи о предложении клуба из Лиги чемпионов для Роналду оказались ложными

вчера, 21:24

Катарский журналист Мохаммед Аль-Кааби сообщил, что нападающий Криштиану Роналду не имеет предложений от команд, которые выступают в Лиге чемпионов.

Журналист, который рассказал мне об этом, извинился. Он не сотрудничает с изданием ESPN, а работает самостоятельно. Как бы там ни было, во время переговоров с «Аль-Насром» Роналду ждёт, когда ему поступит предложение от команды, которая выступает в Лиге чемпионов. Хочу ещё раз извиниться за ошибочную информацию.

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Все комментарии
w3xc9ubfguns
w3xc9ubfguns
сегодня в 03:42
Вот прям удивительно. Да кактгений Ро... до этого додумался?
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:18
Играть за "нищенскую" зарплату в 1 млн евро слабо? Только тогда можно говорить, что есть клубы из ЛЧ, которые хотят видеть его у себя.
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:22
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Elliada
Elliada
вчера в 22:07
Осталось заправить самолет и купить солнцезащитный крем и можно в путь. В Европе не только России не рады
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:57
Объявления на Avito:" величайший игрок современности ищет команду, играющую в Лиге Чемпионов. Лигу Европы и Лигу конференции не предлагать."..
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:54
Мог еще попылить в Европе
Gelious
Gelious
вчера в 21:50
Думалось, что Америка будет заманивать гигантскими деньгами. Но в итоге богатые шейхи покупают постепенно весь футбол. Даже не знаешь, что хуже.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:40
Думаю всё так он подпишет контракт с АЛЬ - НАСР.
Все бегут из Европы.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 21:38
Мечта молдавского Шерифа всё-таки осталась мечтой.
DXTK
DXTK
вчера в 21:34, ред.
Роналду лучше завязывать с футболом, и не устраивать португальскую санту барбару.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:31
Интересно, сколько эта Сага продлится...
Futurista
Futurista
вчера в 21:30
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:30
Таких вбросов ещё будет много.
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