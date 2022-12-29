Слухи о предложении клуба из Лиги чемпионов для Роналду оказались ложными

Катарский журналист Мохаммед Аль-Кааби сообщил, что нападающий не имеет предложений от команд, которые выступают в Лиге чемпионов.

Журналист, который рассказал мне об этом, извинился. Он не сотрудничает с изданием ESPN, а работает самостоятельно. Как бы там ни было, во время переговоров с «Аль-Насром» Роналду ждёт, когда ему поступит предложение от команды, которая выступает в Лиге чемпионов. Хочу ещё раз извиниться за ошибочную информацию.