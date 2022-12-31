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В Мордовии хотят возродить футбольный клуб

сегодня, 09:38

В Мордовии планируют возродить профессиональный футбол.

Глава Мордовии Артем Здунов на этой неделе провел совещание с местными предпринимателями. Они создадут пул для финансирования нового клуба, который планируется со следующего сезона заявить во Вторую лигу.

Работа по подготовке к лицензированию уже ведется, название клуба обсуждается. Стоит отметить, что новый коллектив вряд ли получит имя «Мордовия», поскольку у прежнего клуба с таким названием остались задолженности. Возможно, клуб назовут «Саранск», ранее команда с таким названием играла в ФНЛ-2, в мае она была расформирована спустя год после образования.

Советник главы Мордовии, заслуженный тренер России Валерий Четверик станет генеральным директором нового клуба. Ранее он возглавлял КАМАЗ.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 16:00
Команда со старым названием и непогашенными задолженностями забывается навсегда, появляется новая команда с новым названием и без задолженностей) классика нашего футбола)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:34
Конечно надо восстанновить футбол в Мордовии.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:36
Болельщикам Саранска новость, конечно, в радость. Может быть фортуна повернётся к ним лицом. Опять же жалко стадион.
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 12:27
Сначала нужно возродить КЛУБНЫЙ ФУТБОЛ.
Тогда не будет проблем с ФУТБОЛЬНЫМИ КЛУБАМИ.
Это я сказал. Скриньте.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:55, ред.
Кручу, верчу, запутать хочу . Мордовию назовут Саранском, а потом окажется, что и у этой команды были долги, ведь не зря её расформировали. Даже благое для болельщиков дело хотят начать с обмана. Но так "топорно" по чиновничьи хотя все всё знают и понимают. Если решается на уровне руководства региона и будет спонсорство - тогда закройте долги и в добрый путь!
8nj329zguhxk
8nj329zguhxk
сегодня в 10:52
Надолго ли? Хочется верить, что да, но боюсь, что нет.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:47
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:46
Негоже конечно региону с такими футбольными традициями и такой великолепной ареной оставаться без клуба...

Хотелось бы чтоб и в Саранске...и в Волгограде..и в других регионах были команды представляющие себя в высшей лиге....

Желательно не сиюминутные прихоти действующих глав регионов а долгосрочные спортивные проекты...

Хватит кормить бразильские клубы...на деньги за условного Юрия Зенитовича Альберто можно было пару академий в регионах построить...

И как показывает практика в это анклавное для нашего футбола время...есть у нас и таланты и люди их воспитывающие...на примере Соболева...Зиньковского...Пиняева и иже с ними...

Хватит опыты ставить..приглашая Рангников...Гиздолей...Ванолей..
"Время менеджеров" себя изжило...посмотрели...бюджеты поосваивали...добились "20 игр в еврокубках - 0 побед" - пора и менять тактику...
Всех менеджеров-аферистов в топку...
Футбольных людей в футбол..
На еврокубки и международные матчи теперь отвлечений нет - самое время заняться реальным саморазвитием...

У меня всё....жена кричит..салаты резать...

Всех с Наступающим !!!!!!!!!!!!!!
galem72
galem72
сегодня в 10:39
Как обычно, у местечкового поставленного "губера" нет больше никаких забот в регионе как вкладывать бабки в никому не нужный проект. По всей видимости, поступила команда сверху хоть как-то задействовать построенную инфраструктуру к чм18. А оно ведь привычно для скреп: сначала забабахать в столице республики стадион "Неуловимый Джо", а потом всем скопом содержать такую же команду, которая абсолютно никакой пользы для региона никогда не принесёт.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:35
Создать, что бы опять рухнуть. Это почти всегда так - один глава болельщик , а сменится власть и все, пиши- пропало.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:34
Не думаю, что этой затеи суждено будет долго прожить...
rhskmz
rhskmz
сегодня в 10:27
А зачем им футбольный клуб ?
Когда Мордовия в ПЛ играла то трибуны были пустые, хоть и построили стадион к ЧМ на бюджетные деньги
А теперь он попросту разваливается.
ABir
ABir
сегодня в 10:23
Хорошо, когда не всю разрушается, но и что-то создаётся. Удачи!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:13
Еще раз ударить по бюджету.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:08
Саранск так Саранск, а долги надо отдавать!
drug01
drug01
сегодня в 09:51
Это надо обязательно сделать!!?
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