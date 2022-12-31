В Мордовии хотят возродить футбольный клуб

В Мордовии планируют возродить профессиональный футбол.
Глава Мордовии Артем Здунов на этой неделе провел совещание с местными предпринимателями. Они создадут пул для финансирования нового клуба, который планируется со следующего сезона заявить во Вторую лигу.
Работа по подготовке к лицензированию уже ведется, название клуба обсуждается. Стоит отметить, что новый коллектив вряд ли получит имя «Мордовия», поскольку у прежнего клуба с таким названием остались задолженности. Возможно, клуб назовут «Саранск», ранее команда с таким названием играла в ФНЛ-2, в мае она была расформирована спустя год после образования.
Советник главы Мордовии, заслуженный тренер России Валерий Четверик станет генеральным директором нового клуба. Ранее он возглавлял КАМАЗ.
Хотелось бы чтоб и в Саранске...и в Волгограде..и в других регионах были команды представляющие себя в высшей лиге....
Желательно не сиюминутные прихоти действующих глав регионов а долгосрочные спортивные проекты...
Хватит кормить бразильские клубы...на деньги за условного Юрия Зенитовича Альберто можно было пару академий в регионах построить...
И как показывает практика в это анклавное для нашего футбола время...есть у нас и таланты и люди их воспитывающие...на примере Соболева...Зиньковского...Пиняева и иже с ними...
Хватит опыты ставить..приглашая Рангников...Гиздолей...Ванолей..
"Время менеджеров" себя изжило...посмотрели...бюджеты поосваивали...добились "20 игр в еврокубках - 0 побед" - пора и менять тактику...
Всех менеджеров-аферистов в топку...
Футбольных людей в футбол..
На еврокубки и международные матчи теперь отвлечений нет - самое время заняться реальным саморазвитием...
У меня всё....жена кричит..салаты резать...
Всех с Наступающим !!!!!!!!!!!!!!
Хотелось бы чтоб и в Саранске...и в Волгограде..и в других регионах были команды представляющие себя в высшей лиге....
Желательно не сиюминутные прихоти действующих глав регионов а долгосрочные спортивные проекты...
Хватит кормить бразильские клубы...на деньги за условного Юрия Зенитовича Альберто можно было пару академий в регионах построить...
И как показывает практика в это анклавное для нашего футбола время...есть у нас и таланты и люди их воспитывающие...на примере Соболева...Зиньковского...Пиняева и иже с ними...
Хватит опыты ставить..приглашая Рангников...Гиздолей...Ванолей..
"Время менеджеров" себя изжило...посмотрели...бюджеты поосваивали...добились "20 игр в еврокубках - 0 побед" - пора и менять тактику...
Всех менеджеров-аферистов в топку...
Футбольных людей в футбол..
На еврокубки и международные матчи теперь отвлечений нет - самое время заняться реальным саморазвитием...
У меня всё....жена кричит..салаты резать...
Всех с Наступающим !!!!!!!!!!!!!!