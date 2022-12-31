В Мордовии хотят возродить футбольный клуб

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сегодня, 09:38

В Мордовии планируют возродить профессиональный футбол.

Глава Мордовии на этой неделе провел совещание с местными предпринимателями. Они создадут пул для финансирования нового клуба, который планируется со следующего сезона заявить во Вторую лигу.

Работа по подготовке к лицензированию уже ведется, название клуба обсуждается. Стоит отметить, что новый коллектив вряд ли получит имя «Мордовия», поскольку у прежнего клуба с таким названием остались задолженности. Возможно, клуб назовут «Саранск», ранее команда с таким названием играла в ФНЛ -2, в мае она была расформирована спустя год после образования.