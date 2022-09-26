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Матыцын: «Мы рассматриваем вопрос по восстановлению „Спартака-2“»

вчера, 13:24

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал о планах по восстановлению «Спартака-2».

Эта задача в полной мере соответствует стратегической цели по усилению спортивной вертикали и развитию детско-юношеского спорта. И это не набивший оскомину лозунг, а конкретные шаги по возрождению лучших традиций «Спартака». Именно наличие молодой смены, плавный переход из юношеского и любительского спорта в профессиональный был и остается основой развития футбола. Мы рассматриваем вопрос по восстановлению «Спартака-2», так называемого фарм-клуба, в котором играют молодые игроки, выступая в дивизионе более низкого уровня, чем основная команда.

Также в планах перемещение академии на базу в Тушине, там же в течение ближайших двух лет будет построена новая тренировочная база и вся сопутствующая инфраструктура, включая современный отель.

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Все комментарии
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вчера в 15:24
Сделайте это
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вчера в 14:00
Это нужное дело!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:59
Уму не постижимо , чё несёт ?!!! Какая вертикаль ,дорогой ? Эту вашу вертикаль мы всей страной наблюдали в Бишкеке ,на матче с " таксистами " !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:32
Придется немного потратиться.
Гость
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