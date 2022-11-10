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ГлавнаяНовостиИнфраструктураРоссия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023

Стадион в Омске собираются построить при государственно-частном партнёрстве

вчера, 16:13

Строительство футбольного стадиона на 15 тысяч мест в Омске, на котором будет базироваться футбольный клуб «Иртыш», планируется осуществить с помощью государственно-частного партнёрства. Об этом сегодня рассказал министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

О планах строительства нового футбольного стадиона в рамках соглашения с Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом было заявлено в 2020 году омскими властями.

Проект строительства стадиона планируется реализовать с помощью государственно-частного партнерства. Губернатор Александр Бурков обозначил приоритетность этого проекта, сейчас мы ведём по нему работу. Также идет работа с серьёзными компаниями, которые имеют представительство на территории региона.

До тех пор, пока не появится новый стадион, «Иртыш» будет выступать в спорткомплексе «Красная звезда», где имеются проблемы с футбольным полем.

Главный тренер омичей Валерий Петраков добавил:

Первый вопрос — это качество нашего поля на манеже. Тренироваться и играть на таком поле очень тяжело.

«Иртыш» выступает во Второй лиге, занимая после 17 матчей 3-е место с 29 очками.

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Roger Young
Roger Young ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:06, ред.
Насколько помню Красная Звезда в лучшие годы 12 тысяч вмещала. Значит уже больше будет)
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:05
Будет здорово, если появится еще один город с хорошей футбольной инфраструктурой
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:56
Если этот проект осуществиться это замечательно, только для Омска как то стадион на 15 тысяч маловат!
Гость
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