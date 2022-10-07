Еремякин выполнил работу по улучшению обеспечения безопасности на матчах

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о проведенной работе по улучшению обеспечения безопасности на матчах.

На этой неделе мы занимались этими проблемами, у меня лично была рабочая встреча с представителями правоохранительных органов, на которой мы обсуждали вопросы взаимодействия. После этого проводил совещание с работниками частных охранных организаций, которые нам оказывают услуги — предоставление стюардов, охрана объектов стадиона. Три организации оказывают нам услуги в плане обеспечения безопасности мероприятий. Вчера к этому вопросу вернулись внутри коллектива — вопросу усиления и взаимодействия. Но на тот момент не знали, что нас оштрафовали.

Мы проанализировали, какие у нас есть проблемные вопросы, в связи с этим наводим порядок. Есть вопросы к организации работы перед играми, правоохранительные органы предоставили информацию о качестве осмотра при заходе на стадион. Для себя приняли решение по этим темам взаимодействовать, основная причина — болельщики пытаются прийти на стадион в последний момент, отсюда страдает качество осмотра. На матче с «Ахматом» все эти нюансы по необеспечению безопасности исключим. После каждого матча мы проводим анализ, выявляем слабые места, по совокупности на этой неделе мы отработали эти моменты, лично занимался вопросом.