«Спартак» намерен возродить вторую команду

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вчера, 11:51

«Спартак» положил начало процессу возрождения второй команды.

Сейчас решаются организационные вопросы, в том числе обсуждается место проведения домашних поединков команды. Помимо этого, идет поиск главного тренера коллектива. Данный пост может занять специалист из структуры молодежного состава «красно-белых», либо приглашенный рулевой. Скорее всего, возрожденная команда начнет свой путь со Второй лиги.