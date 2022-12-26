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«Спартак» намерен возродить вторую команду

вчера, 11:51

«Спартак» положил начало процессу возрождения второй команды.

Сейчас решаются организационные вопросы, в том числе обсуждается место проведения домашних поединков команды. Помимо этого, идет поиск главного тренера коллектива. Данный пост может занять специалист из структуры молодежного состава «красно-белых», либо приглашенный рулевой. Скорее всего, возрожденная команда начнет свой путь со Второй лиги.

Первоначально «Спартак-2» был создан в 2013 году. С сезона 2015/16 москвичи выступали в первенстве ФНЛ (сейчас это Первая лига). Лучшего результата «двойка» достигла по итогам сезона 2015/16 — команда заняла 5-е место.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Сергей19 (раскрыть)
вчера в 22:00
Это была ошибка. Многие специалисты придерживаются такого мнения. Вторая команда нужна, чтобы игроки на лавке не теряли игровую практику. Многие клубы пошли бы таким же путём, но не у всех имеются средства.
Сергей19
Сергей19
вчера в 18:42
Это хорошо. Правда зачем было тогда её распускать?
протон
протон
вчера в 18:34
Отлично. В такое время без футбола и конкуренции серьезной, самое время подтягивать молодежь.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:50
Похоже неожиданно нашлись лишние деньги.
dok66
dok66
вчера в 15:43
Вот меня мучает вопрос , а зачем было распускать ?
lotsman
lotsman
вчера в 14:34
Это не плохое решение. Можно будет свою молодёжь натаскивать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:25
С первой не могут порядок навести, вторую создают
ne9t98afs9ct
ne9t98afs9ct
вчера в 14:22
Это правильное решение. Непонятно только зачем е сначала было ликвидировать, чтобы потом вновь создавать?
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:38
Поэтому и разогнали,что перечисленные футболисты устоявшиеся схемы рушили.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:36
Событие бессмысленное и беспощадное для клубов РПЛ.Заработка с продаж этих кадров-ноль,а себе всё равно негров наберут.Только для распила,обоснования траты денег.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:33
Правильно,надо растить резерв для первой команды.
makkie
makkie
вчера в 13:06
Учитывая, что из "двойки" в основу подтянулись Денисов, Литвинов, Зорин, Маслов и Мелёшин - Спартак-2 является хорошим подспорьем.
Но нужно менять подход к делу. Недопустимо, чтобы в "двойке" бегали блатные футболисты, как раньше.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 13:05
а смысл?
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 12:57
Это первой команде не поможет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:40
Мысль Хорошая - главное, чтобы финансы Не подвили..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:40
Они же только недавно её разогнали.
Деньги лишние завелись или какой-то хитрован к нефтяным деньгам подбирается?...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:39
Такому клубу как Спартак вторая команда просто необходима.
matrix333
matrix333
вчера в 12:23
«Спартак» намерен возродить вторую команду, а первую когда?
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