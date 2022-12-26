«Спартак» намерен возродить вторую команду

«Спартак» положил начало процессу возрождения второй команды.
Сейчас решаются организационные вопросы, в том числе обсуждается место проведения домашних поединков команды. Помимо этого, идет поиск главного тренера коллектива. Данный пост может занять специалист из структуры молодежного состава «красно-белых», либо приглашенный рулевой. Скорее всего, возрожденная команда начнет свой путь со Второй лиги.
Первоначально «Спартак-2» был создан в 2013 году. С сезона 2015/16 москвичи выступали в первенстве ФНЛ (сейчас это Первая лига). Лучшего результата «двойка» достигла по итогам сезона 2015/16 — команда заняла 5-е место.
Но нужно менять подход к делу. Недопустимо, чтобы в "двойке" бегали блатные футболисты, как раньше.
Но нужно менять подход к делу. Недопустимо, чтобы в "двойке" бегали блатные футболисты, как раньше.
Деньги лишние завелись или какой-то хитрован к нефтяным деньгам подбирается?...
Деньги лишние завелись или какой-то хитрован к нефтяным деньгам подбирается?...