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Нигматуллин: «Роналду не вернётся обратно в Европу»

сегодня, 11:17

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Роналду наконец-то хватило мужества понять, что он резко сдал и не потянет уже игру на высоком уровне. Он понял, что должен доигрывать и доигрывает так, чтобы была хорошая пенсия, выходное пособие. Думаю, что он не вернётся обратно в Европу, как это сделал Ибрагимович, тот показывал стабильные результаты на всех уровнях, у Криштиану результаты упали везде, и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной, где он сидел на скамейке. Учитывая его непростой характер, вряд ли его какой-либо клуб рискнёт подписать.

У Роналду есть такая проблема, он когда не играет, становится токсичным, это их с Дзюбой объединяет, для коллектива это становится плохо. Криштиану это не человек скамейки, когда он становится ненужным, он находится вне коллектива.

Это абсолютно логичное решение, понятно, он надеялся и ждал интересное предложение от команды из Лиги чемпионов, он максималист. Но это вынужденно, выбрал то, что было. По финансам самое серьёзное предложение это, в Европе никто ему столько не заплатит и это означало также отсутствие других предложений.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:29
Ну, что тут сказать?
Перефразируем фразу сказанную самим же Роналду в 2015 году: "Я уехал в Саудовскую Аравию, поскольку никому не нужен".

Оригинал звучал так: "Он уехал в Катар, поскольку никому не нужен".
Она адресовалась в пренебрежительной, насмешливой форме по отношению к Хави.
Вот только Хави все всегда уважали и над ним никто не смеялся по этому поводу, а вот над самим Роналду сейчас потешаются все, ну кроме личных фанатов.
Futurista
Futurista
сегодня в 13:51
Европа стала токсичной...Роналду сделал правильный выбор...
lotsman
lotsman
сегодня в 12:41
В Европе его уже никто не ждёт. Он действительно уже сдал и ему осталось только доигрывать в Аль-Наср.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:19, ред.
200 лямов в год...вот и всё мужество, которого ое, якобы, набрался). И Руслан всё по полочкам, и Криштиану сделал выбор. А то в Европе он всех порядком подзапарил своими капризами. Удачи в арабском футболе. Ну и за словами надо теперь и поступками своими тщательнее следить). Арабы народ горяче-непредсказуемый.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:03
А чего он в европах за 20 лет карьеры не видел ???
А тут после карьеры...по 2-2,5 млн за игру....
Elliada
Elliada
сегодня в 11:28
Абсолютно логичное мнение. Даже на 30 млн его зарплаты не было желающих, куда там 200 млн. Сравнение с Дзюбой подходит. После их ухода, ни Зенит, ни МЮ ничего не потеряли, даже выиграли.
Гость
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