Нигматуллин: «Роналду не вернётся обратно в Европу»

Экс-голкипер «Локомотива» высказался о переходе нападающего в «Аль-Наср».

Роналду наконец-то хватило мужества понять, что он резко сдал и не потянет уже игру на высоком уровне. Он понял, что должен доигрывать и доигрывает так, чтобы была хорошая пенсия, выходное пособие. Думаю, что он не вернётся обратно в Европу, как это сделал Ибрагимович, тот показывал стабильные результаты на всех уровнях, у Криштиану результаты упали везде, и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной, где он сидел на скамейке. Учитывая его непростой характер, вряд ли его какой-либо клуб рискнёт подписать.

У Роналду есть такая проблема, он когда не играет, становится токсичным, это их с Дзюбой объединяет, для коллектива это становится плохо. Криштиану это не человек скамейки, когда он становится ненужным, он находится вне коллектива.

Это абсолютно логичное решение, понятно, он надеялся и ждал интересное предложение от команды из Лиги чемпионов, он максималист. Но это вынужденно, выбрал то, что было. По финансам самое серьёзное предложение это, в Европе никто ему столько не заплатит и это означало также отсутствие других предложений.