Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Канчельскис сравнил переход Роналду в «Аль-Наср» с трансфером Халка в Китай

вчера, 22:49

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный трансфер нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Спасибо ему за карьеру в Европе. Я тоже играл против «Аль-Насра», хорошая команда. Да, он уехал из «Манчестер Юнайтед» в Саудовскую Аравии, такое бывает. Вспомните, куда поехал из «Зенита» сильный Халк. Он уехал в Китай, а не в топ чемпионат. Если Роналду хотят видеть в «Аль-Насре», то пусть туда едет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Смородская категорически против перехода РФС в Азию
Вчера, 20:50
Юран назвал бывшего игрока «Химок» лучшим футболистом 2022 года в РПЛ
Вчера, 18:02
Семшов назвал лучшего российского игрока, которого он видел
29 декабря
Гаджиев назвал лучших футболистов РПЛ в 2022 году
29 декабря
Депутат Терюшков: «Роналду где будет играть? В Азии. Давайте попробуем»
29 декабря
Кварацхелия: «Ассоциация с Марадоной — честь для меня»
28 декабря
Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 01:44
Канчель красава, забивака !
протон
протон
вчера в 23:38
Удачи Криш и спасибо за всё
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:58
Добрый вечер alexgurzan !

Не могли бы Вы посмотреть, нахожусь ли я в стройных рядах джентльменов играющих в "группе без призов"!
Волнуюсь, что по своей малограмотности, неправильно, собственноручно, записал свой скромный портрет в достопочтеннейший список вышеуказанных юзеров!
Заранее благодарен!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 