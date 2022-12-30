Канчельскис сравнил переход Роналду в «Аль-Наср» с трансфером Халка в Китай

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный трансфер нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
Спасибо ему за карьеру в Европе. Я тоже играл против «Аль-Насра», хорошая команда. Да, он уехал из «Манчестер Юнайтед» в Саудовскую Аравии, такое бывает. Вспомните, куда поехал из «Зенита» сильный Халк. Он уехал в Китай, а не в топ чемпионат. Если Роналду хотят видеть в «Аль-Насре», то пусть туда едет.
Не могли бы Вы посмотреть, нахожусь ли я в стройных рядах джентльменов играющих в "группе без призов"!
Волнуюсь, что по своей малограмотности, неправильно, собственноручно, записал свой скромный портрет в достопочтеннейший список вышеуказанных юзеров!
Заранее благодарен!
Не могли бы Вы посмотреть, нахожусь ли я в стройных рядах джентльменов играющих в "группе без призов"!
Волнуюсь, что по своей малограмотности, неправильно, собственноручно, записал свой скромный портрет в достопочтеннейший список вышеуказанных юзеров!
Заранее благодарен!