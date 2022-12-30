Смородская категорически против перехода РФС в Азию

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Я категорический противник! Переходить в азиатскую линию нельзя. Вы понимаете, кто там? Там не только Новая Зеландия и Австралия, которые тоже могут не захотеть играть с Россией. Какие это перелеты? Как вы себе это представляете в текущих условиях? Даже Киргизия и Казахстан — это сложно. Не надо дергаться. Верю ли, что через год ситуация поменяется и нас допустят? Я надеюсь. Это не может продолжаться вечно, а сейчас не надо дергаться.
То чувство, когда благодаря своему протеже Иванову попала на хлебное место, напилил бабок на трансферах, теперь тратишь их на пенсии и несешь всякую дичь.... Фейк с казахами, которые в самом деле в УЕФА это же не первый её такой ляп. Бедный Палыч, как он смог доработать тот сезон под её президентством?!
То чувство, когда благодаря своему протеже Иванову попала на хлебное место, напилил бабок на трансферах, теперь тратишь их на пенсии и несешь всякую дичь.... Фейк с казахами, которые в самом деле в УЕФА это же не первый её такой ляп. Бедный Палыч, как он смог доработать тот сезон под её президентством?!