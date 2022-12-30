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Смородская категорически против перехода РФС в Азию

вчера, 20:50

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Я категорический противник! Переходить в азиатскую линию нельзя. Вы понимаете, кто там? Там не только Новая Зеландия и Австралия, которые тоже могут не захотеть играть с Россией. Какие это перелеты? Как вы себе это представляете в текущих условиях? Даже Киргизия и Казахстан — это сложно. Не надо дергаться. Верю ли, что через год ситуация поменяется и нас допустят? Я надеюсь. Это не может продолжаться вечно, а сейчас не надо дергаться.

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Все комментарии
Grundik
Grundik
сегодня в 02:18
Если без эмоций, то я согласен с этой ду=ой, ой, девушкой, в первый раз. Наверное у неё не всё безнадёжно.
Boricku
Boricku
сегодня в 01:34
Бобулю надо играюшим тренером в аль@Наср
Сп62
Сп62
вчера в 22:34
Цыпляться к словам очень просто, а в сущности она права.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:22
    9wwvme4gm26t
    9wwvme4gm26t
    вчера в 21:56
    Вот Чудо-женщина! Прочитал заголовок - решил, что вот и настал тот день когда я соглашусь со Смородской. Но что за дичь внутри 🙈🙈🙈. Мало того что выбрала самые глупейшие аргументы. Но отнести Казахстан и Новую Зеландию к АФК - это... В общем тетя Оля верна себе.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 21:44
    Раз сама тётушка Оля возражает придётся отказаться от такой идеи.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 21:40
    Дерганая Смородская дает советы...)
    Ветер23
    Ветер23
    вчера в 21:29
    а баба яга против
    Любoмир
    Любoмир
    вчера в 20:58
    Играть то как, Тетя Оля? Пошире или поуже?....:)))

    То чувство, когда благодаря своему протеже Иванову попала на хлебное место, напилил бабок на трансферах, теперь тратишь их на пенсии и несешь всякую дичь.... Фейк с казахами, которые в самом деле в УЕФА это же не первый её такой ляп. Бедный Палыч, как он смог доработать тот сезон под её президентством?!
    5dxgwqh32a4v
    5dxgwqh32a4v
    вчера в 20:53
    Женщины всегда против
    протон
    протон
    вчера в 20:53
    Клянчить у Европы одобрение возобновления?
    Гость
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