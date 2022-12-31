Кавазашвили назвал ошибкой переход Лантратова в «Локомотив»

Экс-голкипер «Спартака» оценил переход вратаря из «Химок» в «Локомотив».

На мой взгляд, переход Лантратова в «Локомотив» — это большая ошибка. Как для клуба, так и для игрока. Я изначально говорил, что Илье лучше поискать другой вариант. Зачем «Локомотиву» Лантратов, если у них есть прекрасный молодой вратарь Худяков? Тем более что у них еще есть Гильерме, который все еще никуда не ушел, он в команде. Лантратов, что, будет третьим вратарем? Тогда получится похожая история с переходом Свинова в «Спартак». Я этого не понимаю.