Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кавазашвили назвал ошибкой переход Лантратова в «Локомотив»

сегодня, 09:16

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил переход вратаря Ильи Лантратова из «Химок» в «Локомотив».

На мой взгляд, переход Лантратова в «Локомотив» — это большая ошибка. Как для клуба, так и для игрока. Я изначально говорил, что Илье лучше поискать другой вариант. Зачем «Локомотиву» Лантратов, если у них есть прекрасный молодой вратарь Худяков? Тем более что у них еще есть Гильерме, который все еще никуда не ушел, он в команде. Лантратов, что, будет третьим вратарем? Тогда получится похожая история с переходом Свинова в «Спартак». Я этого не понимаю.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Осинькин подвёл итоги года для «Крыльев Советов»
Сегодня, 16:54
Нигматуллин: «Роналду не вернётся обратно в Европу»
Сегодня, 11:17
Канчельскис сравнил переход Роналду в «Аль-Наср» с трансфером Халка в Китай
Вчера, 22:49
Смородская категорически против перехода РФС в Азию
Вчера, 20:50
Юран назвал бывшего игрока «Химок» лучшим футболистом 2022 года в РПЛ
Вчера, 18:02
Семшов назвал лучшего российского игрока, которого он видел
29 декабря
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:08
Локо отдаст его в аренду Химкам.
shur
shur
сегодня в 10:27
...Лантрен-лантра пеняй мне мяч в ворота...!!!Новогодняя песня про ребят из Локомотива!
8s6k5gbwh7fs
8s6k5gbwh7fs
сегодня в 10:06
Слабому игроку слабый клуб.
4698akeemeah
4698akeemeah
сегодня в 09:50
Поиграет и затем сам поймёт
ДСА
ДСА
сегодня в 09:43
В Химках тоже оставаться резона не было.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 