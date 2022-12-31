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«Манчестер Юнайтед» одолел «Вулверхэмптон»

вчера, 17:31
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол забил Маркус Рэшфорд на 76-й минуте.

Победа позволила МЮ подняться на 4-е место (32 очка). «Вулверхэмптон» идет 18-м (13 баллов).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:24
Слава одолевшим!
ОПС
ОПС
вчера в 19:26
Думал счет побольше будет.
Deville
Deville
вчера в 19:08
тяжело, но все же выиграли, подняв настроение на новый год, и скинули ттх с 4 места.
shur
shur
вчера в 18:26, ред.
....с ума сойти, 4-ое место, под Новый Год !!! Желаю всем моим
дорогим друзьям-болейщикам Великого Клуба Манчестер Юнайтед терпения, любви и понимания! Дай Бог нам интересных
игроков, тренера, спонсоров и удачи, удачи, удачи !!! От себя
хочу пожелать поменьше зависимости от разных португало-испанских интервенций...!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:56
Ожидал большего от игры МЮ.
f82acyczdbyn
f82acyczdbyn
вчера в 17:38, ред.
Как скажет небезызвестный местный юзер: "Победили только из-за отсутствия Роналду."
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:35
С чем и поздравляем "красных дьяволов"...
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
вчера в 17:34
Вперёд, дьяволы!!.. От кого-то это я уже слышал..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:32
Не зря в Рэшфорда верят.
Гость
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