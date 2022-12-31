«Манчестер Юнайтед» одолел «Вулверхэмптон»

«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Единственный гол забил Маркус Рэшфорд на 76-й минуте.
Победа позволила МЮ подняться на 4-е место (32 очка). «Вулверхэмптон» идет 18-м (13 баллов).
|Вулверхэмптон0 : 1Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Единственный гол забил Маркус Рэшфорд на 76-й минуте.
Победа позволила МЮ подняться на 4-е место (32 очка). «Вулверхэмптон» идет 18-м (13 баллов).
дорогим друзьям-болейщикам Великого Клуба Манчестер Юнайтед терпения, любви и понимания! Дай Бог нам интересных
игроков, тренера, спонсоров и удачи, удачи, удачи !!! От себя
хочу пожелать поменьше зависимости от разных португало-испанских интервенций...!!!
дорогим друзьям-болейщикам Великого Клуба Манчестер Юнайтед терпения, любви и понимания! Дай Бог нам интересных
игроков, тренера, спонсоров и удачи, удачи, удачи !!! От себя
хочу пожелать поменьше зависимости от разных португало-испанских интервенций...!!!