«Атлетико» обыграл «Эльче» в матче с тремя удалениями

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сегодня, 01:27

«Атлетико» обыграл «Эльче» (2:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.

В дополнительное к первому тайму время красную карточку получил защитник «Эльче» Гонсало Верду. На 50-й минуте защитник «Атлетико» Марио Эрмосо получил жёлтую карточку, а на 53-й минуте игрок получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 56-й минуте первый гол в игре забил нападающий Жоау Фелиш. На 74-й минуте форвард «матрасников» Альваро Мотрата удвоил преимущество своей команды. На 90-й минуте полузащитник «Эльче» Домингуш Кина получил красную карточку.

«Атлетико» идёт на 3-м месте (27 очков), «Эльче» занимает 20-е место (4 очка).