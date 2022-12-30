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«Атлетико» обыграл «Эльче» в матче с тремя удалениями

сегодня, 01:27
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльчеМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Эльче» (2:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.

В дополнительное к первому тайму время красную карточку получил защитник «Эльче» Гонсало Верду. На 50-й минуте защитник «Атлетико» Марио Эрмосо получил жёлтую карточку, а на 53-й минуте игрок получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 56-й минуте первый гол в игре забил нападающий Жоау Фелиш. На 74-й минуте форвард «матрасников» Альваро Мотрата удвоил преимущество своей команды. На 90-й минуте полузащитник «Эльче» Домингуш Кина получил красную карточку.

«Атлетико» идёт на 3-м месте (27 очков), «Эльче» занимает 20-е место (4 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Атлетико»
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Все комментарии
rhskmz
rhskmz
сегодня в 05:24
А почему бы не поиграть ?
9fhtjuvm32sx
9fhtjuvm32sx
сегодня в 04:39
Непросто далась победа матрасникам
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:46
Было бы удивительно если бы ещё и не обыграли аутсайдера.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:37
Гризманн по моему мнению однозначно лучший в этом матче. великолепная стартовая скорость, успевает везде, "горит" желанием играть. Если вспомнить прошедший ЧМ то и там он себя показал с лучшей стороны. Одни словом - "трудяга"! Судейство в этой встрече трогать не буду - скажу только то, что оно мне не понравилось.
Гость
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