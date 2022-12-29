Гол Мбаппе с пенальти на 90+5-й минуте позволил ПСЖ одолеть «Страсбур»

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сегодня, 01:02

ПСЖ переиграл «Страсбур» в матче 16-го тура Лиги 1 (2:1).

Маркиньос на 14-й минуте вывел парижан вперед. На 51-й он отличился автоголом. Килиан Мбаппе забил с пенальти победный гол на 90+5-й минуте. На 63-й минуте Неймар получил вторую желтую карточку в матче и был удален с поля.