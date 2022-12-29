Гол Мбаппе с пенальти на 90+5-й минуте позволил ПСЖ одолеть «Страсбур»

ПСЖ переиграл «Страсбур» в матче 16-го тура Лиги 1 (2:1).
Маркиньос на 14-й минуте вывел парижан вперед. На 51-й он отличился автоголом. Килиан Мбаппе забил с пенальти победный гол на 90+5-й минуте. На 63-й минуте Неймар получил вторую желтую карточку в матче и был удален с поля.
После поединка ПСЖ лидирует в Лиге 1 (44 балла), «Страсбур» идет на 19-м месте (11 пунктов).
PS Я так понимаю работают всем ПСЖ на золотую бутсу для Мбаппе, но надеюсь ее отдадут Холанда. На ЧМ все же вытянули его на бутсу когда в финале с Аргами два гола забил с точки.....
PS Я так понимаю работают всем ПСЖ на золотую бутсу для Мбаппе, но надеюсь ее отдадут Холанда. На ЧМ все же вытянули его на бутсу когда в финале с Аргами два гола забил с точки.....
Так думаю...
Так думаю...