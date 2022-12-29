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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

Гол Мбаппе с пенальти на 90+5-й минуте позволил ПСЖ одолеть «Страсбур»

сегодня, 01:02
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

ПСЖ переиграл «Страсбур» в матче 16-го тура Лиги 1 (2:1).

Маркиньос на 14-й минуте вывел парижан вперед. На 51-й он отличился автоголом. Килиан Мбаппе забил с пенальти победный гол на 90+5-й минуте. На 63-й минуте Неймар получил вторую желтую карточку в матче и был удален с поля.

После поединка ПСЖ лидирует в Лиге 1 (44 балла), «Страсбур» идет на 19-м месте (11 пунктов).

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 13:58
Я тебе такой обзор любой проигранной игры "Спартака" нарисую,что ты снова за него болеть будешь!А игра-хавно. И шоколадный мушкетёр Соболю сто очков выдаст за поваляшки на зелёной травке.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 13:22
А то что твоему месси дали 5 пенальти тебе ни о чем не говорит. А два пенальти в финале были 100 процентными
DXTK
DXTK
сегодня в 12:03, ред.
Да здраствует новый французский Пеналду. Мбаппе только и умеет бить с точки, что говорить, когда у тебя кумир Роналду.

PS Я так понимаю работают всем ПСЖ на золотую бутсу для Мбаппе, но надеюсь ее отдадут Холанда. На ЧМ все же вытянули его на бутсу когда в финале с Аргами два гола забил с точки.....
galem72
galem72
сегодня в 11:42
Бразилы так сильно расстроены после ЧМ, что один заавтоголил, а второй самоликвидировался с поля. ))
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:32
Судья изучил методику судейства на ЧМ и применил!Вопрос-за что Неймар получал карточки,почему не защитан гол Маркиньоса,хотя ответ прост -неуважение к игрокам из Бразилии,зависть,Французские клубы -НИКОГДА не попадут в топ-клубы!!!
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 10:06
Игра скучна..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:41
бил 4 пенальти за последние 2 игры, Роналду в шоке
sir_Alex
sir_Alex ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 09:40
Обзор смотрел. Точно, футбол. Не РФПЛ какая-нибудь, прости Г-ди! 😆😁😉
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Н е э г о и с т (раскрыть)
сегодня в 09:30
Ввиду чего Вам скучно?
Elliada
Elliada
сегодня в 08:42
Без Месси ничего не могут. Осенью, когда Месси был травмирован, тоже не могли выиграть.
Союзник противников
Союзник противников ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 08:32
Это был точно футбол? Ты его точно смотрел???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:30
Везде одно и то же.Спорт умер.
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 08:29
Имеет право:Он победил скандальный кусок плохого шоколада.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:27
А карлик всё ещё празднует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:21
Играли бы пока не забьют.
Так думаю...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:18, ред.
Пока одни носятся с кубком мира по аргентинским захолустьям, другие играют в футбол 😉
rhskmz
rhskmz
сегодня в 05:20
Легенда чего уж там !
6d2n2gc3qs8e
6d2n2gc3qs8e
сегодня в 04:32
    Н е э г о и с т
    Н е э г о и с т
    сегодня в 03:15
    Скучно..
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear
    сегодня в 02:30
    Довольно типичная и частая для Пари Сен-Жермен победа за счёт поздних голов или гола при долго сохраняющемся ничейном счёте.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 02:20
    Много времени добавлять стали. Вот некоторые успевают отскочить. .
    протон
    протон
    сегодня в 01:21
    Чуть свою ставку не проиграл, как же я волновался, последний раз такое волнение во время матчей Аргентины с Францией и Голландией было.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 01:12
    Хорошо хоть Месси не было.
    Swift2005
    Swift2005
    сегодня в 01:07
    Мбаппе конечно научился красиво падать когда это нужно. По игре справедливый результат -ничья. Без Месси у ПСЖ нет мысли в атаке. Три очка набрали в равной игре.
    Гость
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