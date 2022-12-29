«Лион» одолел «Брест», в матче 6 голов

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сегодня, 01:11

«Брест» проиграл «Лиону» в матче 16-го тура Лиги 1 (2:4).

Максенс Какере вывел гостей вперед на 21-й минуте. Матиас Перейра Лаге на 29-й счет сравнял. На 32-й минуте Райан Шерки вновь подарил «Лиону» преимущество, а на 35-й Александр Ляказетт реализовал пенальти и увеличил разрыв в счете. Тете забил четвертый гол гостей в этой игре на 49-й минуте. Стив Мунье на 72-й установил окончательный счет.

После поединка «Брест» расположился на 17-й позиции (13 баллов), «Лион» занимает 8-ю строчку (24 пункта).