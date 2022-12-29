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«Лион» одолел «Брест», в матче 6 голов

сегодня, 01:11
БрестЛоготип футбольный клуб Брест2 : 4Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Брест» проиграл «Лиону» в матче 16-го тура Лиги 1 (2:4).

Максенс Какере вывел гостей вперед на 21-й минуте. Матиас Перейра Лаге на 29-й счет сравнял. На 32-й минуте Райан Шерки вновь подарил «Лиону» преимущество, а на 35-й Александр Ляказетт реализовал пенальти и увеличил разрыв в счете. Тете забил четвертый гол гостей в этой игре на 49-й минуте. Стив Мунье на 72-й установил окончательный счет.

После поединка «Брест» расположился на 17-й позиции (13 баллов), «Лион» занимает 8-ю строчку (24 пункта).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:46
Рад за Ляку, продолжает приносить пользу родному клубу
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:54
Победил тот, кто и должен был победить.
gg2d6ech9pyb
gg2d6ech9pyb
сегодня в 08:13
Интересный получился матч, только болельщики на стадионе не очень довольны
rhskmz
rhskmz
сегодня в 08:10
Веселенькая игра - к новому году !
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 07:45
Очень результативный матч.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:30
Голов много и это хорошо. Только тем , кто был на стадионе не очень то приятно видеть 4 мяча в свои ворота и проигрыш своей команды.
a4nwj5fxqt59
a4nwj5fxqt59
сегодня в 02:29
Весёлый матч выдали ребята под Новый Год
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:52
Интересная игра с обилием голов, побольше бы таких матчей.
Гость
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