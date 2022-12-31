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У Роналду были предложения из МЛС

сегодня, 12:23

Нападающий Криштиану Роналду, который недавно перешел в «Аль-Наср», имел другие варианты продолжения карьеры.

Клуб МЛС сделал выгодное предложение португальцу, по величине он было похоже на таковое от команды из Саудовской Аравии. Зарплата Роналду в «Аль-Насре» составит 75 миллионов евро в год, бонусы могут увеличить эту сумму до 200 млн. Окружение португальца вело переговоры с американским клубом еще до интервью Пирсу Моргану.

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Все комментарии
xajaks
xajaks ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
сегодня в 16:31
Последний год в мю с тобой поспорит
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 14:37
Не думаю. Если бы были предложения, он бы не перешел в
клуб Саудовской...
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 14:00
Были предложения?... В это поверит только Морган... Пока, Геша... Я это говорил всегда ..
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:19
В Штатах ему не дали бы такую же зп, там вроде какие-то правила с зарплатами есть, не позволяющие давать слишком житный контракт.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ xajaks (раскрыть)
сегодня в 13:19
Упрекать Роналду в отсутствии желания вкалывать - это как сказать, что Месси бесталанный и всего добился сам
drug01
drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:18
Он своё не упустит
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:18
Думаю, что мы еще не одну статью прочитаем о том куда он мог перейти...
Elliada
Elliada
сегодня в 13:03
У меня 2 варианта, почему он выбрал СА, а не МЛС:

1. В США у него проблемы с законом. Дело о изнасиловании еще в силе. А так, конечно, при равной предлагаемой зарплате он выбрал бы Америку.

2. После окончания контракта в клубе МЛС он остался бы без работы. После окончания контракта в Аль-Насре останется в СА и будет послом.
xajaks
xajaks ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:02
В млс вкалывать надо, а в азии и так сойдет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:57
Значит предложение было не настолько выгодное если Роланду предпочёл Азию.
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