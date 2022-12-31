У Роналду были предложения из МЛС

Нападающий Криштиану Роналду, который недавно перешел в «Аль-Наср», имел другие варианты продолжения карьеры.
Клуб МЛС сделал выгодное предложение португальцу, по величине он было похоже на таковое от команды из Саудовской Аравии. Зарплата Роналду в «Аль-Насре» составит 75 миллионов евро в год, бонусы могут увеличить эту сумму до 200 млн. Окружение португальца вело переговоры с американским клубом еще до интервью Пирсу Моргану.
клуб Саудовской...
клуб Саудовской...
1. В США у него проблемы с законом. Дело о изнасиловании еще в силе. А так, конечно, при равной предлагаемой зарплате он выбрал бы Америку.
2. После окончания контракта в клубе МЛС он остался бы без работы. После окончания контракта в Аль-Насре останется в СА и будет послом.
1. В США у него проблемы с законом. Дело о изнасиловании еще в силе. А так, конечно, при равной предлагаемой зарплате он выбрал бы Америку.
2. После окончания контракта в клубе МЛС он остался бы без работы. После окончания контракта в Аль-Насре останется в СА и будет послом.