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Зеедорф: «Не всегда деньги должны быть главным показателем»

вчера, 20:48

Экс-игрок «Милана» Кларенс Зеедорф высказался о футболистах «Интера».

Лаутаро – замечательный футболист, но не следует сравнивать роль, которую он играет в сборной Аргентины и в «Интере». В составе «нерадзурри» его статус близок к положению Месси в национальной команде. Он будет расти и дальше. На чемпионате мира 2026 Лаутаро проявит себя.

Онана? Неплохой вратарь, умный, интересный, увлеченный человек, который верит в свои силы. Думаю, он вернется в национальную команду.

Лукаку? Он зря уходил из «Интера». Если все хорошо, зачем уходить в «Челси»? Ответ лежит на поверхности – деньги, но не всегда они должны быть главным показателем. Это одна из причин того, что топ-исполнителей становится все меньше. Но я желаю Ромелу снова обрести волшебство.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:34
Тревожный признак, когда везде мерещатся карлики.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:08
Разве для карлика деньги не важнее всего, зеедорф глубоко заблуждается.
Гость
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