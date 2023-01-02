Зеедорф: «Не всегда деньги должны быть главным показателем»

Экс-игрок «Милана» высказался о футболистах «Интера».

Лаутаро – замечательный футболист, но не следует сравнивать роль, которую он играет в сборной Аргентины и в «Интере». В составе «нерадзурри» его статус близок к положению Месси в национальной команде. Он будет расти и дальше. На чемпионате мира 2026 Лаутаро проявит себя.

Онана? Неплохой вратарь, умный, интересный, увлеченный человек, который верит в свои силы. Думаю, он вернется в национальную команду.

Лукаку? Он зря уходил из «Интера». Если все хорошо, зачем уходить в «Челси»? Ответ лежит на поверхности – деньги, но не всегда они должны быть главным показателем. Это одна из причин того, что топ-исполнителей становится все меньше. Но я желаю Ромелу снова обрести волшебство.