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Конте: «Для того, чтобы понять философию клуба, нужно побыть в нём»

сегодня, 15:20

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о трансферной стратегии клуба.

По правде сказать, я не расстроен из-за неподписания опытных исполнителей, поскольку для того, чтобы понять философию клуба, нужно побыть в нем. Когда понимаешь философию команды, ты уважаешь ее, поскольку есть подписанный договор, и ты стараешься трудиться на благо клуба в соответствии с его видением.

Я понимаю разочарование фанатов, ибо болельщики хотят трофеев. Не следует ошибаться на трансферном рынке, надо быть терпеливым по отношению к игрокам, которых вы собираетесь приобрести, ждать их развития.

Можно находить опытных 30-летних игроков, у которых за плечами большие победы – например, Каземиро. Но у нашего клуба иная философия. И по этой причине мы должны кропотливо трудиться.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:48
В Тоттенхэме главная тема - тренер.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:38
Пожелаю удачи Шпорам и Конте в новом году... добивайтесь поставленных целей!
Гость
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