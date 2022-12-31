Конте: «Для того, чтобы понять философию клуба, нужно побыть в нём»

Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал о трансферной стратегии клуба.

По правде сказать, я не расстроен из-за неподписания опытных исполнителей, поскольку для того, чтобы понять философию клуба, нужно побыть в нем. Когда понимаешь философию команды, ты уважаешь ее, поскольку есть подписанный договор, и ты стараешься трудиться на благо клуба в соответствии с его видением.

Я понимаю разочарование фанатов, ибо болельщики хотят трофеев. Не следует ошибаться на трансферном рынке, надо быть терпеливым по отношению к игрокам, которых вы собираетесь приобрести, ждать их развития.

Можно находить опытных 30-летних игроков, у которых за плечами большие победы – например, Каземиро. Но у нашего клуба иная философия. И по этой причине мы должны кропотливо трудиться.