Витория: «По масштабу „Аль-Наср“ никогда не будет соответствовать Роналду»

Главный тренер сборной Египта поделился мнением о переходе нападающего в «Аль-Наср». Специалист ранее работал в этом клубе.

Думаю, что сегодня это не тот коллектив, в котором я трудился.

Сама структура клуба стала лучше, но, конечно, по масштабу он никогда не будет соответствовать уровню Криштиану Роналду. Точнее, он никогда не будет клубом такого масштаба, как те команды, в которых Роналду играл до этого.

Его подписание может помочь футболу в Саудовской Аравии, это привлечет внимание к этой стране и к футболу. В плане маркетинга это неплохой ход, но я не знаю, ждать ли успеха от этого перехода.

Будет интересно посмотреть.