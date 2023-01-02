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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Витория: «По масштабу „Аль-Наср“ никогда не будет соответствовать Роналду»

вчера, 19:44

Главный тренер сборной Египта Руй Витория поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср». Специалист ранее работал в этом клубе.

Думаю, что сегодня это не тот коллектив, в котором я трудился.

Сама структура клуба стала лучше, но, конечно, по масштабу он никогда не будет соответствовать уровню Криштиану Роналду. Точнее, он никогда не будет клубом такого масштаба, как те команды, в которых Роналду играл до этого.

Его подписание может помочь футболу в Саудовской Аравии, это привлечет внимание к этой стране и к футболу. В плане маркетинга это неплохой ход, но я не знаю, ждать ли успеха от этого перехода.

Будет интересно посмотреть.

Известно, что Роналду может принять участие в товарищеской игре против своего извечного соперника.

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Все комментарии
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 00:04
Это Геша уже ничему не соответствует... Морган и сестрёнки нам уже всё "объяснили"...Хе..
Буратино 1
Буратино 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 22:52
Да не. Думаю, хуже. Думаю, Рон упал на самое дно. На уровень Локомотива.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:45
Витория вовремя поправился.
"Точнее, он («Аль-Наср»)никогда не будет клубом такого масштаба, как те команды, в которых Роналду играл до этого".
Понятно, что «Аль-Наср» в ближайшие годы, да собственно скорее всего никогда не достигнет такого масштаба как Реал, Юве или МЮ, да собственно даже географический они не смогут играть еврокубках.
Но вот уровень самого Роналду уже на сегодняшний день полностью соответствует такой команде как «Аль-Наср».
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:27
Ключевая фраза в этом интервью - "Будет интересно посмотреть."
Гость
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