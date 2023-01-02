Гакпо: «Мне казалось, что я перейду в „Манчестер Юнайтед“»

Футболист «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, в какие клубы он мог перейти.
Я старался успокоиться, но это было непросто. Мне казалось, что я перейду в «Манчестер Юнайтед», но в итоге этого не произошло.
Появился вариант с «Лидсом». Это крепкий клуб, но я спросил себя, действительно ли мне стоит туда уходить, а когда у тебя много сомнений, это плохой знак.
Ранее в «Ливерпуле» объяснили причины приобретения Гакпо.
Все таки сезон еще продолжается и каких-то глобальных или локальных успехов у МЮ пока нет.
Вот когда будут, можно будет делать выводы, но и Ливерпуль старается держаться в топе и скорее всего под руководством Клоппа так и будет. Ведь были сложные периоды у Клоппа в Ливерпуле и проблемы решались.
Все таки сезон еще продолжается и каких-то глобальных или локальных успехов у МЮ пока нет.
Вот когда будут, можно будет делать выводы, но и Ливерпуль старается держаться в топе и скорее всего под руководством Клоппа так и будет. Ведь были сложные периоды у Клоппа в Ливерпуле и проблемы решались.