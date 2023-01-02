Гакпо: «Мне казалось, что я перейду в „Манчестер Юнайтед“»

Футболист «Ливерпуля» рассказал, в какие клубы он мог перейти.

Я старался успокоиться, но это было непросто. Мне казалось, что я перейду в «Манчестер Юнайтед», но в итоге этого не произошло.

Появился вариант с «Лидсом». Это крепкий клуб, но я спросил себя, действительно ли мне стоит туда уходить, а когда у тебя много сомнений, это плохой знак.