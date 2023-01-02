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Гакпо: «Мне казалось, что я перейду в „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 19:56

Футболист «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, в какие клубы он мог перейти.

Я старался успокоиться, но это было непросто. Мне казалось, что я перейду в «Манчестер Юнайтед», но в итоге этого не произошло.

Появился вариант с «Лидсом». Это крепкий клуб, но я спросил себя, действительно ли мне стоит туда уходить, а когда у тебя много сомнений, это плохой знак.

Ранее в «Ливерпуле» объяснили причины приобретения Гакпо.

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Все комментарии
краевой
краевой ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 01:55
Не совсем так. Гакпо недо центрфорвард, как Рэшфорд и Марсьяль, лучшая его позиция это слева в атаке, а на эту позицию слегка перебор в команде, а в цетре атаки он затычка ну или не совсем эффективен как слева. Видел стату его на двух позициях, так в центре нападения намного ниже показатели. Игроков такого класса на эту позицию хватает, просто им пора проснуться или надо с ними расстаться.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:59
Ошибся адресом?
ОПС
ОПС
вчера в 21:55
Креститься надо, вот и все
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 21:23
Нашлось ему место,всё верно и в самое то... туда ему и дорога! Брентфорд уже в первом тайме показывает Гакпо куда он попал [ 2:0 ]. Очень скоро он поймет что ошибься уж поверьте... МЮ при Тен Хаге совсем приобразился и думаю даст бой еще в гонке за титул.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:03
Всё таки нашлось ему место
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:00
Ливерпуль на данный момент предпочтительный вариант, у МЮ пока неясность. Могло бы получиться как у Депая в МЮ.
Все таки сезон еще продолжается и каких-то глобальных или локальных успехов у МЮ пока нет.
Вот когда будут, можно будет делать выводы, но и Ливерпуль старается держаться в топе и скорее всего под руководством Клоппа так и будет. Ведь были сложные периоды у Клоппа в Ливерпуле и проблемы решались.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 20:58, ред.
Важно понять одну истину, не стоит игроков которые идут в Сити перехватывать))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:57
Обидно очень. Столько игроков упустили и столько игроков угробили за эти 10 лет
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 20:48
Летом надо было брать и дешевле был, но выбрали бразильский спиннер, а Санчо стоящий где-то плюс минус так же на лавке, Спартак нервно курит по сравнение Транферной политикой МЮ
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 20:40
Мю затупил. Впрочем они это лет 10 тупят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:15
Удачи тебе в Ливерпуле .
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