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Тен Хаг: «Роналду? Я не говорю о прошлом»

сегодня, 06:03

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы в матче 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» отказался обсуждать трансфер экс-игрока «красных дьяволов» Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

В ответ на просьбу прокомментировать переход португальца наставник МЮ заявил:

Я не говорю о прошлом. Давайте обсуждать только будущее.

Ранее сам Роналду обрушился с критикой на тен Хага. Считается, что именно голландский тренер стал одной из причин ухода Криштиану из «Юнайтед» посреди сезона.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 11:58
Сколько можно спрашивать про балласта? Его выгнали и слава богу. Без него дела идут лучше. Страшно представить каким был бы МЮ, если бы не подписал балласта в 2021 году!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:26
Разошлись как в море корабли,каждый остался при своём
galem72
galem72 ответ k7qge87p9rr6 (раскрыть)
сегодня в 11:24
Очень грозное заявление! И о каком же прошлом ЭтХ должен будет пожалеть? ))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:23
Тут покраснели оба от натуги,
и зачесалось левое яйцо;
У Тен ХаагИ -прошлые заслуги,
а у РоналдЫ-прошлое лицо.
galem72
galem72
сегодня в 11:22
"Метро" вроде бы авторитетное издание. Не понимаю, зачем им мараться о какие-то подзаборные темы с душком и истерией?
sir_Alex
sir_Alex ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 11:15
Весна покажет, кто где 💩
Gahi
Gahi
сегодня в 11:07
У каждого своя правда, но только результат покажет кто в этом случае оказался прав.
k7qge87p9rr6
k7qge87p9rr6
сегодня в 10:54, ред.
Тен Хаг пожалеет о прошлом
ДСА
ДСА
сегодня в 10:29
Роналду уже вычеркнут и забыт, все мысли только о будущем.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 10:17
Все правильно ответил.... отыгранный шар и не более того
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:29
Списали в утиль и забыли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:04
Тен Хаг: «Роналду? У меня без Роналду 5 последних игр - 5 побед.»
fpebb99zqd99
fpebb99zqd99 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 07:57
По итогам сезона посмотрим, потрачено много денег и если МЮ не пройдет в Лч то этот тренер пойдет в след за Роналду
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:10
С каждым новым матчем тренер доказывает свою правоту.
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