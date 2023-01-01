Тен Хаг: «Роналду? Я не говорю о прошлом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы в матче 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» отказался обсуждать трансфер экс-игрока «красных дьяволов» Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
В ответ на просьбу прокомментировать переход португальца наставник МЮ заявил:
Я не говорю о прошлом. Давайте обсуждать только будущее.
Ранее сам Роналду обрушился с критикой на тен Хага. Считается, что именно голландский тренер стал одной из причин ухода Криштиану из «Юнайтед» посреди сезона.
и зачесалось левое яйцо;
У Тен ХаагИ -прошлые заслуги,
а у РоналдЫ-прошлое лицо.
и зачесалось левое яйцо;
У Тен ХаагИ -прошлые заслуги,
а у РоналдЫ-прошлое лицо.