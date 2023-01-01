Тен Хаг: «Роналду? Я не говорю о прошлом»

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сегодня, 06:03

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после победы в матче 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» отказался обсуждать трансфер экс-игрока «красных дьяволов» в «Аль-Наср».

В ответ на просьбу прокомментировать переход португальца наставник МЮ заявил:

Я не говорю о прошлом. Давайте обсуждать только будущее.

Ранее сам Роналду обрушился с критикой на тен Хага. Считается, что именно голландский тренер стал одной из причин ухода Криштиану из «Юнайтед» посреди сезона.