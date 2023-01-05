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Бадьяшиль в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Челси»

вчера, 13:22

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль в ближайшее время подпишет контракт с «Челси».

Сообщается, что клубы уже согласовали все условия, необходимые документы подписаны. В ближайшее время о трансфере официально объявят.

Стоимость перехода оценивается в 38 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить более 120 миллионов евро за игрока «Бенфики».

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:12
Новые владельцы хотят продемонстрировать, что в АПЛ даже движение вниз требует серьезных вложений.
протон
протон ответ Таганский (раскрыть)
вчера в 14:11
Клуб уже развалили до дна.
протон
протон ответ Таганский (раскрыть)
вчера в 14:10
Он во Франции ничего толком не показывает.В самом начале карьеры выступал ярко ,последние года 2 стал привозилой .С чего бы он в АПЛ должен заиграть?
Таганский
Таганский
вчера в 14:07, ред.
С новым руководством действительно происходит страшный бардак в Челси.. Своего воспитанника раздает в аренды - Леви Ковилл неплохо проявлял себя в Хаддерсфилде, сейчас неплох в Брайтоне, играет на той же позиции, куда Челси ПОКУПАЕТ игрока такого же плана, выбрасывая на ветер более 30 млн.. К тому же, этот футболист вроде как склонен к травмам..
Ну что за бредятина творится?? Засланные казачки, у которых стоит задача полный развал клуба??
Трындец полнейший, слов не хватает..
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:04
Челси уверенно становится одним из середняков АПЛ.
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