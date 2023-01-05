Бадьяшиль в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Челси»

1672914163

вчера, 13:22

Защитник «Монако» в ближайшее время подпишет контракт с «Челси».

Сообщается, что клубы уже согласовали все условия, необходимые документы подписаны. В ближайшее время о трансфере официально объявят.

Стоимость перехода оценивается в 38 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить более 120 миллионов евро за игрока «Бенфики».