Бадьяшиль в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Челси»

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль в ближайшее время подпишет контракт с «Челси».
Сообщается, что клубы уже согласовали все условия, необходимые документы подписаны. В ближайшее время о трансфере официально объявят.
Стоимость перехода оценивается в 38 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить более 120 миллионов евро за игрока «Бенфики».
Ну что за бредятина творится?? Засланные казачки, у которых стоит задача полный развал клуба??
Трындец полнейший, слов не хватает..
Ну что за бредятина творится?? Засланные казачки, у которых стоит задача полный развал клуба??
Трындец полнейший, слов не хватает..