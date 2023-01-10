Президента Федерации футбола Франции обвинили в сексуальных домогательствах

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вчера, 12:11

Футбольный агент Соня Суид обвинила президента Федерации футбола Франции в сексуальных домогательствах.

Мне было тогда 28 лет, ему было 72 года. Он никогда не смотрел на меня как на агента, а только на конфетку, которую можно пожевать. Грубо говоря, он видел во мне только две груди и задницу. Это больно, унизительно.

Женщина также рассказала о том, что в 2014 году Ле Грэ пригласил её в свою квартиру в Париже для конфиденциального разговора по поводу вопросов, связанных с женским футболом. По прибытии Суид увидела два бокала с шампанским. Соня утверждает, что мужчина намекал на близость, после чего она нашла предлог для того, чтобы уйти.