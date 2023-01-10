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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Президента Федерации футбола Франции обвинили в сексуальных домогательствах

вчера, 12:11

Футбольный агент Соня Суид обвинила президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Грэ в сексуальных домогательствах.

Мне было тогда 28 лет, ему было 72 года. Он никогда не смотрел на меня как на агента, а только на конфетку, которую можно пожевать. Грубо говоря, он видел во мне только две груди и задницу. Это больно, унизительно.

Женщина также рассказала о том, что в 2014 году Ле Грэ пригласил её в свою квартиру в Париже для конфиденциального разговора по поводу вопросов, связанных с женским футболом. По прибытии Суид увидела два бокала с шампанским. Соня утверждает, что мужчина намекал на близость, после чего она нашла предлог для того, чтобы уйти.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:45
Два бокала водки исправляют ситуацию)...
Насмешник
Насмешник
вчера в 17:45
Наехал на Зидана - получил скандал. Мафия.
112910415
112910415
вчера в 17:32
ну просто неравнодушен к женскому футболу )
протон
протон
вчера в 16:58
Кстати, посмотрел её фото. Не сказал бы, что она красивая дама.
протон
протон ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:53
Как меня умиляют все эти рассказы обиженных дамочек: " я пришла к нему в квартиру/номер, он предложил выпить, я согласилась совсем чуть-чуть, потом я по дружески села ему на колени, мы включили расслабляющий порнофильм- и вы представляете- он стал домогаться! я же даже повода не давала!"...))
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:52
Пока про этого Ле Гре никто не слышал она молчала и когда он высказался про Зидана и его имя на слуху она решила высказаться
Видима так и есть слив, и копают, кому то это очень выгодно сейчас.
cska1948
cska1948 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 16:29
Почему именно СЕЙЧАС обвинила? Да потому, что именно СЕЙЧАС, у власть предержащих, встал вопрос о замене Ноэля Ле Грэ. Сам, видимо, уходить не хочет, вот и пустили в ход безотказное оружие.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:04
Это чтобы не гавкал на Зидана...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:27
В 72 года "пожевать конфетку"!)🤯😞🥀🌶️.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 14:22
Ваши вопросы закономерны. По Платини: пару недель назад по официальным источникам прошла информация, что он и Блаттер по делу о коррупции оправданы.
zooveterinar
zooveterinar ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 14:08
Тож коррупция,а это сломленная жизнь,испорченная психика,только дорога в л@сби или психушку!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:05
Где то дедушка наследил!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:03
Ну ,а как на тебя смотреть,молодую дуру,мужику,которому своя старуха уже поднадоела скорее всего,тем более,он только смотрел,да у нас в глубинках женщины некоторые,безмужние,только и мечтают,чтобы не только посмотрели!! Блин у нас же тут футбольный сайт,а не желтая газетенка,или Плейбой!!!!Короче н@хрен бабам делать ,в футболе,не в обиду слабому полу!!!!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:51
Чистая заказуха. Понятно, что все эти чинуши не святые. Но тут явно разогревают скандал после нелестных отзывах Ле Грэ о Зидане. Плюс Платини вылез «внезапно».
«Прогрессивная» Европа. И эти люди учат нас жить.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:40
Респект деду. Жаль, не довёл дело до конца 😉😆👌
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:20

Чем то похожая ситуация...
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:08, ред.
Голос Мбапе решает все! Вступился за Зидана, которого держали как запасной вариант, а после того как Дешам дал добро на продление контракта, Ле Грэ начал гнать пургу в адрес легенды...доп***елся....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:07
Судя по всему в европе скоро будут жить одни сексуальные меньшинства.
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:00
В этой ситуации странно всё. Почему девица молчала столько лет, почему именно сейчас обвинила а не год назад, два года назад или лет 5? И почему на это место теперь планируют Платини, который попался на коррупции в футболе?
adekvat
adekvat
вчера в 12:47
Сам виноват, не настоял в свое время, обиделась теперь мстит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:39
Никому не известная Соня Суид стала вдруг известной благодаря глубоко опечалившим её воспоминаниям. Знаем... проходили.
Futurista
Futurista
вчера в 12:31, ред.
Где домогательства то?)...два бокала с шампанским?)...три бокала это видимо намёк на групповуху)...
leonidspb1958a
leonidspb1958a
вчера в 12:18
попался,шалунишка.....А вообще молодец,не поддаётся старости,
Elliada
Elliada
вчера в 12:16
Сливают президента. Не спорю, что у каждого чиновника за душой есть грехи с законом и моралью, но почему-то все знают и умалчивают до определенного момента? Инцидент, если и был, то был почти 9 лет назад. Что молчала так долго? Вроде Макрон хочет убрать Ноэля с поста. Вот и повод нашелся.
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