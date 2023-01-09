«Бенфику» обвиняют в договорных играх. Судьям покупали «жриц любви», проверяют роль Руя Кошты

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вчера, 13:11

Основные фигуранты дела – экс-президент и юрист.

Суды в разгаре, ситуация очень серьезная

Был у «орлов» юридический советник Паулу Гонсалвеш. Хакер Руи Пино в 2018-м слил массив писем «Бенфики», в которых утверждалось, что бородач организовывал договорные матчи, имея выход на делегатов лиги. Проверяли 30 эпизодов с участием «орлов» и 79 матчей, связанных с Гонсалвешем. Утверждалось, что Паулу оплачивал арбитрам дорогие номера в отелях и покупал им услуги элитных проституток.

Также платил за обеды в дорогих ресторанах и делал подарки. Судьям якобы давали установки, как работать в матчах футболистов, интересных «орлам», чтобы парни хорошо выглядели и побеждали. Значение странной просьбы прокуроры поймут через пару лет. В 2018-м «Бенфика» гневно заверила, что все обвинения – выдумка. Похоже, соврали. Гонсалвеша сразу отправили в отставку, а сегодня огласят приговор в деле о его других футбольных махинациях с рефери.

В 2021-м также был задержан президент «Бенфики» Виейра. Стало понятно, чем выгодна главе клуба хорошая игра потенциальных новичков. Босса обвиняют в махинациях при трансферах – завышение стоимости и откаты. Теперь суд пригласил Руя Кошту, нового президента «Бенфики» и директора при прошлой власти. Если подключили Бернарду Силву, чтобы хавбек выступил в защиту Руя, то дела у клиентов дорогих адвокатов так себе – давят на жалость.

Ещё по делу проходят Оливейра и Монис, два директора из «Бенфики», это не штраф за парковку. Клуб выпустил беззубое послание, где заявлено, что вода мокрая, а небо синее. Но прокуроры дотошные, копнули до 2013-го. «Бенфика» ссылается на тайну следствия, заявляет об открытости и готовности сотрудничать со следствием. В переводе с юридического – «орлы» с радостью сольют старика Виейру.

На усаче и так висит дело об отмывании миллионов евро. И, возможно, о прямом воровстве средств из казны клуба. Лучше посадка экс-президента, который махнул на прощание за рубеж перед судом, чем «Бенфика» во втором дивизионе и Руй Кошта с пожизненной дисквалификацией в футболе.

Бывший президент «орлов» тонет в делах

После задержания Виейры – главы «Бенфики» с 2003 года, государственные органы запросили у бухгалтеров клуба документы по 16 трансферам о продаже и покупке футболистов. Всего в деле фигурировали 19 сделок. Теперь уже бывшего президента «орлов» связали с рядом бизнесменов, чья деятельность нанесла вред клубу и государству на сумму в 100 миллионов евро, но там уже весь бизнес, не только футбол.

Список обвинений солидный: мошенничество, злоупотребление служебным положением, подделка документов, отмывание денег и налоговое мошенничество. Цеплялись за старика «куриного короля» Антониу душ Сантуша, который дружит с Виейрой более сорока лет. Магнат – акционер «Бенфики». Бывший президент хотел в обход процедуре продать часть клуба иностранным инвесторам, что тоже расследуют.

Прокуроров интересует также Тьягу Виейра – старший сын Луиша Фелипе. У наследника четверо детей от трех жен, увлекается дайвингом. И нырнул на дно, когда с отцом начал инвестировать в разные проекты в Португалии и Бразилии. Похоже, именно долги семейки бизнесменов привели к идее создать схему, которая позволяет увеличить комиссионные при трансферах. Проще говоря, обвиняются в воровстве денег клуба.

Ключевой фигурант дела – Бруну Маседу. Именно он, по версии прокуроров, «крутил деньгами», пока те не попадали от фиктивного посредника в карманы семейки Виейра. Бруну – сынок известного адвоката из Браги, работал на одноименный клуб в юридическом департаменте. Дальше вел бизнес на трех континентах. Кроме Бразилии, вкладывался в недвижимость в Мозамбике. Маседу тоже ждет серия судов.

Важно, чтобы хватило политической воли

Нельзя не рассказать про один древний скандал, который поможет понять, как устроена Португалия. В стране на 10 миллионов человек многие богачи друг друга прекрасно знают. В 80-х известный архитектор и профессор Технического университета изменял жене со студентками и подчиненными, записывая секс на камеру. В мире видеокассет их надо было где-то прятать, записи нашла домработница.

Архитектор заплатил ей, но женщина посмотрела видео и решила продать кассеты в СМИ , ведь профессор заставлял заниматься с ним разным сексом совсем молодых девушек. В 21 веке пошел бы в тюрьму за Вайнштейном, но в конце 80-х его критиковали в прессе и не посадили. Прошли годы, деда вернули к работе. Три стадиона к Евро-2004 проектировал не осужденный, к сожалению, насильник.

Хочется верить, что влиятельность подсудимых из «Бенфики» не помешает прокурорам. И политический вес «орлов» в стране — одного из успешных китов португальского футбола, не помешает вынести честный вердикт во всех делах, потому что криминальных обвинений вагон. Если Луиш Фелипе Виейра и Руй Кошта втянули арбитров и футболистов «орлов» в договорные матчи, то «Бенфику» нужно отправить во вторую лигу, как раньше «Ювентус».

Статус клуба лишь усугубляет вину. Спускать криминал вдвойне нельзя, если компания, которая так четко умеет всучить футболиста при продаже с наценкой, управляется настолько жадными людьми, что им мало миллионной зарплаты с бонусами в конце года.

Криминальных обвинений невероятно много

Хотя трансферы хавбека Энцо Фернандеса и форварда Рамуша вслед за переходом Дарвина Нуньеса выручат «орлов», проблема не в неумении зарабатывать, а в нарушении десятка законов Португалии. Если дело только в мошенничестве, то сядет экс-президент «Бенфики» и подельники. Но если хватило ума покупать арбитров и обсуждать детали через официальную почту клуба, то награда найдет всех героев.

Головокружение от успехов поглотило Виейру, его сына и партнеров. Остается надеяться, что хоть лично Руй Кошта не покупал игры, хотя разве может вице-президент клуба ничего не знать о подобных схемах? Точно не хочется увидеть после вердиктов судов квинтэссенцию глупости – менеджеры, которые и так зарабатывают миллионы, могут оказаться сказочно жадными.

Но рядом с чисто финансовыми преступлениями футбольные грехи. После того как консультант Гонсалвеш покинул «Бенфику», «орлы» не выиграли чемпионат Португалии три раза подряд, что позволяет конкурентам из «Спортинга» и «Порту» ставить под сомнение честность серии из пяти титулов подряд, когда с командой работали Жорже Жезуш и Руй Витория, экс-тренер «Спартака». Играли хорошо, но судьи им точно не мешали.

«Бенфика» вернулась на вершину в таблице, но если Виейру и Гонсалвеша посадят за подкуп арбитров и соперников, то великий клуб ждёт позор. Вышвырнут в низшую лигу, а старые трофеи оспорят. Там десятки обвинений, а не один проступок. Болельщики «орлов» замерли, страшно от того, что у великого клуба впереди. Если подсудимые наследили финансово и в электронном мире, то их вину докажут.