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ПСЖ не будет чествовать Месси перед матчем с «Анже»

вчера, 22:24
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб АнжеАнже23:00 Не начался

«Пари Сен-Жермен» не будет устраивать почестей для форварда Лионеля Месси во время ближайшего матча Лиги 1 против «Анже».

Это будет первая игра, в которой аргентинец примет участие в качестве чемпиона мира.

В ПСЖ считают, что для Месси было достаточно торжественного приема, которого он был удостоен на базе парижан после возвращения из Аргентины. Кроме того, в клубе опасаются, что акцию на стадионе могут негативно воспринять фанаты команды.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:23
Разумное решение,если учесть как он выиграл, и как он праздновал бросая черепашку
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 02:02
Уже ж поздравили... Да и не любит Месси этих церемоний... Явно устал от них за три недели... В футбол надо играть... К ЛЧ готовиться... Да, Геша?... А-ха-ха-ха...👏👏👍👍..
протон
протон
сегодня в 00:18
Вперёд к восьмому ЗМ. Сейчас кэф 1.29, за следующие два месяца должен стать 1.01
Какое-то странное ощущение. Лео сыграл за тысячу матчей в своей карьере, но это будет первый в новом статусе, и он воспринимается как нечто грандиозное. Хотя в целом рядовой матч национальной лиги. Но как будто всё поменялось.
Это как вот когда ты прошёл компьютерную игру, обрёл бессмертие и теперь просто бегаешь в своё удовольствие, собираешь бонусы.
Удивительное чувство. Почти 30 лет смотрю футбол, но никогда такого не испытывал.
drug01
drug01
сегодня в 00:11
Зачем его здесь выделять...
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:36
А какое отношение они имеют к матчу ПСЖ - Анже?
Baggio R.
Baggio R. ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:30
Задрали с Роналду и Аль-Насром.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:29
И правильно, чествовать надо Скалони, Мартинеса, но не примкнувшего
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:15
Если бы в финале не была бы Франция, то устроили бы.
Capral
Capral
вчера в 23:09
Ну хоть кто-то в здравом рассудке. Задрали уже с этим Месси...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:25, ред.
А в принципе могли бы поздравить.
Гость
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