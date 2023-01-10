ПСЖ не будет чествовать Месси перед матчем с «Анже»

«Пари Сен-Жермен» не будет устраивать почестей для форварда Лионеля Месси во время ближайшего матча Лиги 1 против «Анже».
Это будет первая игра, в которой аргентинец примет участие в качестве чемпиона мира.
В ПСЖ считают, что для Месси было достаточно торжественного приема, которого он был удостоен на базе парижан после возвращения из Аргентины. Кроме того, в клубе опасаются, что акцию на стадионе могут негативно воспринять фанаты команды.
Какое-то странное ощущение. Лео сыграл за тысячу матчей в своей карьере, но это будет первый в новом статусе, и он воспринимается как нечто грандиозное. Хотя в целом рядовой матч национальной лиги. Но как будто всё поменялось.
Это как вот когда ты прошёл компьютерную игру, обрёл бессмертие и теперь просто бегаешь в своё удовольствие, собираешь бонусы.
Удивительное чувство. Почти 30 лет смотрю футбол, но никогда такого не испытывал.
Какое-то странное ощущение. Лео сыграл за тысячу матчей в своей карьере, но это будет первый в новом статусе, и он воспринимается как нечто грандиозное. Хотя в целом рядовой матч национальной лиги. Но как будто всё поменялось.
Это как вот когда ты прошёл компьютерную игру, обрёл бессмертие и теперь просто бегаешь в своё удовольствие, собираешь бонусы.
Удивительное чувство. Почти 30 лет смотрю футбол, но никогда такого не испытывал.