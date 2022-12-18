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Касильяс примет участие в церемонии закрытия ЧМ

сегодня, 12:53
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира в Катаре.

Касильяс вынесет на поле стадиона в Лусаиле кубок чемпионата мира, за который поборются сборные Аргентины и Франции.

Ранее Икер принимал участие в церемонии открытия чемпионата мира — 2018. Его задача также состояла в том, чтобы вынести на поле кубок чемпионата мира. Тогда в Лужниках встречались сборные России и Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:24

Главное, что б всё прошло чинно, важно, благородно....
TheBestInTheWorld
TheBestInTheWorld
сегодня в 13:12
Коллекционер церемоний прямо
Гость
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