«Аль-Наср» наметил презентацию Роналду на вторник

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вчера, 11:01

Португальский нападающий сегодня на личном самолете вылетит из Мадрида в Эр-Рияд, чтобы присоединиться к своей новой команде «Аль-Наср».

Ожидается, что португалец прибудет в столицу Саудовской Аравии ближе к вечеру, после чего разместится в роскошном отеле, где проведет ближайшую ночь.

Презентация Роналду в качестве игрока «Аль-Насра» должна состояться завтра, 3 января.