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«Аль-Наср» наметил презентацию Роналду на вторник

вчера, 11:01

Португальский нападающий Криштиану Роналду сегодня на личном самолете вылетит из Мадрида в Эр-Рияд, чтобы присоединиться к своей новой команде «Аль-Наср».

Ожидается, что португалец прибудет в столицу Саудовской Аравии ближе к вечеру, после чего разместится в роскошном отеле, где проведет ближайшую ночь.

Презентация Роналду в качестве игрока «Аль-Насра» должна состояться завтра, 3 января.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:13
Будем посмотреть, заиграет ли...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 14:29
7 лет назад Роналду насмехался над Хави, который поехал играть в Катар.
Теперь сам Роналду по его же мнению посмешище, которое оказалось никому не нужно и поехало в Саудовскую Аравию играть.

Вот он бумеранг справедливости!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:23
Презентация начнётся словами и голосом как в трейлере какого-нибудь блокбастера:
"Он оказался никому не нужен в Европе, где он там всегда скандал, он опозорился где только можно... встречайте Роналдуууу!!!".
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:42
Ждём дебюта Роналду в чемпионате в четверг. У него в Европе сложилась просто сказочная фантастическая карьера. Многие закат его карьеры предполагали по другому. Но так уж сложилось что в Европе никто ему не протянул руку, сыграть ещё годик два. А в Аравии для чемпионата игрок такого уровня ето просто золотая рыбка. Для развития самого чемпионата а также для самого клуба ето отважный шаг на вершину. А в том что он там будет лидером ето не вызывает никаких сомнений.
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
вчера в 12:42
Самое главное одеть его в паранджу... Хоть как-то будет похож на Месси в биште... Только вот Кубка Мира в руках он никогда не подержит... Не заслужил..
Буратино 1
Буратино 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 12:25
Без липовых, что важно!
Союзник противников
Союзник противников ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 12:11
Даже "Вся вселенная"! Вот уже и "зелёные человечки" у экранов начали собираться,в созвездии планеты Кин-Дза-Дза...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:10
Парад верблюдов,оркестр наёмных "бедуинов " из Лондона,скачки на ослах(финал национального чемпионата".И тут выходит Роналду-весь в белом бурнусе,напомаженный,и без наград ЧМ.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 11:30
С нетерпенеем ждем презентацию Рона. Весь мир теперь будет следить за Аль Насром!! Даже больше чем за Барселоной из ЛЕ.
Гость
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