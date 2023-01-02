«Аль-Наср» наметил презентацию Роналду на вторник

Португальский нападающий Криштиану Роналду сегодня на личном самолете вылетит из Мадрида в Эр-Рияд, чтобы присоединиться к своей новой команде «Аль-Наср».
Ожидается, что португалец прибудет в столицу Саудовской Аравии ближе к вечеру, после чего разместится в роскошном отеле, где проведет ближайшую ночь.
Презентация Роналду в качестве игрока «Аль-Насра» должна состояться завтра, 3 января.
Теперь сам Роналду по его же мнению посмешище, которое оказалось никому не нужно и поехало в Саудовскую Аравию играть.
Вот он бумеранг справедливости!!!
Теперь сам Роналду по его же мнению посмешище, которое оказалось никому не нужно и поехало в Саудовскую Аравию играть.
Вот он бумеранг справедливости!!!