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В Петербурге завершился IV Кубок Далера Кузяева

вчера, 17:29

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что 29 декабря в Петербурге завершился IV Кубок Далера Кузяева.

Полузащитник «Зенита» уже четвертый год подряд выступает в роли организатора декабрьского футбольного турнира для детей спортивных и общеобразовательных школ города.

В 2022 году за Кубок Кузяева боролись 24 команды двух возрастов — 2011 и 2012-2013 годов рождения. В младшей возрастной категории победу одержала «Московская застава», в старшей — СШОР-2 Невского района.

Общее число участников турнира превысило 240 человек. Каждый игрок получил памятную медаль от футболиста «сине-бело-голубых» и сборной России.

В Петербурге завершился IV Кубок Далера Кузяева

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:41
А что же догда делать РФС? Ходить вовремя получать зарплату?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:03
Хорошее дело!!!
Респект Далеру !!

Вот бы каждый игрок РПЛ взял бы патронировать пусть не турнир а хоть команду ребятишек - было бы хорошечно...
pomor45
pomor45
вчера в 20:07
Верной дорогой идёт, товарищ.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:41
Ну хоть кто то занимается детским футболом... уважуха!!!!
x2bygkdf5x2s
x2bygkdf5x2s
вчера в 17:33
Молодец, Далер! Это очень полезное дело!
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