В Петербурге завершился IV Кубок Далера Кузяева

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что 29 декабря в Петербурге завершился IV Кубок .

Полузащитник «Зенита» уже четвертый год подряд выступает в роли организатора декабрьского футбольного турнира для детей спортивных и общеобразовательных школ города.

В 2022 году за Кубок Кузяева боролись 24 команды двух возрастов — 2011 и 2012-2013 годов рождения. В младшей возрастной категории победу одержала «Московская застава», в старшей — СШОР -2 Невского района.

Общее число участников турнира превысило 240 человек. Каждый игрок получил памятную медаль от футболиста «сине-бело-голубых» и сборной России.