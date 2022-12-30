Пресс-служба «Зенита» сообщает, что 29 декабря в Петербурге завершился IV Кубок Далера Кузяева.
Полузащитник «Зенита» уже четвертый год подряд выступает в роли организатора декабрьского футбольного турнира для детей спортивных и общеобразовательных школ города.
В 2022 году за Кубок Кузяева боролись 24 команды двух возрастов — 2011 и 2012-2013 годов рождения. В младшей возрастной категории победу одержала «Московская застава», в старшей — СШОР-2 Невского района.
Общее число участников турнира превысило 240 человек. Каждый игрок получил памятную медаль от футболиста «сине-бело-голубых» и сборной России.
Респект Далеру !!
Вот бы каждый игрок РПЛ взял бы патронировать пусть не турнир а хоть команду ребятишек - было бы хорошечно...
Респект Далеру !!
Вот бы каждый игрок РПЛ взял бы патронировать пусть не турнир а хоть команду ребятишек - было бы хорошечно...