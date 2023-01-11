Тен Хаг: «Уверен, мы способны дать бой кому угодно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в АПЛ.
Уверен, мы способны дать бой кому угодно. Разумеется, когда «Ман Сити» находится в лучшей форме, это очень непростой оппонент.
Нам нужно показать свой максимум, это даст нам шанс. Если мы этого не сделаем, как в гостях у «Сити» (3:6), у нас не будет никакой возможности.
Правильное сотрудничество, достойный коллектив и подход к работе — все в наших руках. В субботу мы должны настроиться на победу.
В этом матче болею за Тен Хага, очень уж он мне импонирует , его Аякс был просто сказочным каким то)да и Гвардиола уже выиграл все на свете !
Главное для ЭТХ-а не боятся и поставить четкий и ясный футбол, в прошлой их встрече он с этой задачей не справился и был наказан.
Не спорю машину МС будет трудно остановить.
В этом матче болею за Тен Хага, очень уж он мне импонирует , его Аякс был просто сказочным каким то)да и Гвардиола уже выиграл все на свете !
Главное для ЭТХ-а не боятся и поставить четкий и ясный футбол, в прошлой их встрече он с этой задачей не справился и был наказан.
Не спорю машину МС будет трудно остановить.
Пеп сказал, что у него есть нелепые тактические идеи к матчу, так что шансы имеются. Главное самому не намудрить)
Да кстати он всегда говорит что-то в таком ключе чтобы расслабить соперника, мол ой какие вы сильные, а я вот что то дурачок, щас намудрю что-то, эх. Потом выходит МС и спокойно, без нервов укатывает соперника. Только если он проигрывает вот тогда будут злые комментарии что судья не так судил, соперник только играл в обороне и т.д. 100% уверен что если МЮ победит, Пеп не будет посыпать голову пеплом и признавать поражение, а набросится и будет пенять на что угодно, кроме игры)
Пеп сказал, что у него есть нелепые тактические идеи к матчу, так что шансы имеются. Главное самому не намудрить)
Да кстати он всегда говорит что-то в таком ключе чтобы расслабить соперника, мол ой какие вы сильные, а я вот что то дурачок, щас намудрю что-то, эх. Потом выходит МС и спокойно, без нервов укатывает соперника. Только если он проигрывает вот тогда будут злые комментарии что судья не так судил, соперник только играл в обороне и т.д. 100% уверен что если МЮ победит, Пеп не будет посыпать голову пеплом и признавать поражение, а набросится и будет пенять на что угодно, кроме игры)