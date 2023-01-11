Тен Хаг: «Уверен, мы способны дать бой кому угодно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в АПЛ .

Уверен, мы способны дать бой кому угодно. Разумеется, когда «Ман Сити» находится в лучшей форме, это очень непростой оппонент.

Нам нужно показать свой максимум, это даст нам шанс. Если мы этого не сделаем, как в гостях у «Сити» (3:6), у нас не будет никакой возможности.

Правильное сотрудничество, достойный коллектив и подход к работе — все в наших руках. В субботу мы должны настроиться на победу.