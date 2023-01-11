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Тен Хаг: «Уверен, мы способны дать бой кому угодно»

вчера, 15:30
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити14.01.2023 в 15:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в АПЛ.

Уверен, мы способны дать бой кому угодно. Разумеется, когда «Ман Сити» находится в лучшей форме, это очень непростой оппонент.

Нам нужно показать свой максимум, это даст нам шанс. Если мы этого не сделаем, как в гостях у «Сити» (3:6), у нас не будет никакой возможности.

Правильное сотрудничество, достойный коллектив и подход к работе — все в наших руках. В субботу мы должны настроиться на победу.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 19:21
Блин, как же выбешивает предматчевая бравада. Почему бы молча не готовиться к сложному матчу, а уж потом раздавать вьюхи...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:01
Ничего страшного, если МЮ проиграет. Команда только строится, только некоторые "стройматериалы" еще сырые или негодные. ) Думаю Тен Хаагу нужно дать время он их закалит или укажет на дверь.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:19
Хаг похоже забыл, что в его команде уже нет Роналду
протон
протон
вчера в 17:17
То что МЮ прибавил это видно невооружённым глазом , обыгрывать средние команды и команды в низу таблицы это уже и есть класс забирать свое, но есть ли класс играть с лучшими из лучших это самая сложная проверка для Тен Хага , ведь Сити именно по игре в последнее время самый стабильный и сильный клуб в мире !
В этом матче болею за Тен Хага, очень уж он мне импонирует , его Аякс был просто сказочным каким то)да и Гвардиола уже выиграл все на свете !
Главное для ЭТХ-а не боятся и поставить четкий и ясный футбол, в прошлой их встрече он с этой задачей не справился и был наказан.
Не спорю машину МС будет трудно остановить.
протон
протон
вчера в 17:14
Игра предстоит интересная.
Пеп сказал, что у него есть нелепые тактические идеи к матчу, так что шансы имеются. Главное самому не намудрить)
Да кстати он всегда говорит что-то в таком ключе чтобы расслабить соперника, мол ой какие вы сильные, а я вот что то дурачок, щас намудрю что-то, эх. Потом выходит МС и спокойно, без нервов укатывает соперника. Только если он проигрывает вот тогда будут злые комментарии что судья не так судил, соперник только играл в обороне и т.д. 100% уверен что если МЮ победит, Пеп не будет посыпать голову пеплом и признавать поражение, а набросится и будет пенять на что угодно, кроме игры)
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
вчера в 17:08
6:3 - это тоже бой. Победа другая.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:02
Сказал громко,как на деле увидем
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:36
Первый тренер, который посадил Роналду на лавку... Жёсткий тренер
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:03
значит надо хорошо настроиться и победить Манчестер Сити!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:03
Это будет знатная Заруба. По крайней мере я на это надеюсь...
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