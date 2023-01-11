Кассано: «Куда „Ювентус“ вернулся? К тому, чтобы быть отстоем?»

Бывший футболист сборной Италии скептически относится к тому, что «Ювентус» постепенно возвращает былые позиции в текущем сезоне.

Аллегри по-прежнему утверждает, что они постепенно двигаются вперед, и минимальная цель клуба — это четвёртое место. Но это вранье, от которого мне дурно. Он прекрасно понимает, что «Ювентус» и «Интер» — сильнейшие клубы лиги, они должны стремиться к чемпионству. Ничего не имею против разницы во взглядах, но если вы попытаетесь меня обмануть, меня это сильно смутит.

Все журналисты, бывшие футболисты и приближённые к клубу люди говорят, что «Ювентус» вернулся. Куда он вернулся? К тому, чтобы быть отстоем? Они могли выиграть всё, но за исключением поединка с «Лацио» всё было очень плохо.