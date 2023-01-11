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Кассано: «Куда „Ювентус“ вернулся? К тому, чтобы быть отстоем?»

вчера, 11:25

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано скептически относится к тому, что «Ювентус» постепенно возвращает былые позиции в текущем сезоне.

Аллегри по-прежнему утверждает, что они постепенно двигаются вперед, и минимальная цель клуба — это четвёртое место. Но это вранье, от которого мне дурно. Он прекрасно понимает, что «Ювентус» и «Интер» — сильнейшие клубы лиги, они должны стремиться к чемпионству. Ничего не имею против разницы во взглядах, но если вы попытаетесь меня обмануть, меня это сильно смутит.

Все журналисты, бывшие футболисты и приближённые к клубу люди говорят, что «Ювентус» вернулся. Куда он вернулся? К тому, чтобы быть отстоем? Они могли выиграть всё, но за исключением поединка с «Лацио» всё было очень плохо.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:05
резкость нынче в моде
BagioR
BagioR
вчера в 13:49
Не думал что когда то соглашусь с Кассано. Он прав. Аллегри ссыкун. Его любимый счет 0-0. Если бы мог то вообще бы не выводил команду на поле.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 12:41
Ну тогда можно сказать подобное о Интере, Милане и увольнять Индзаги и Пиоли.
Отстоем был Ювентус при Пирло, а здесь все таки возвращение.
Не нужно забывать, где был Ювентус при Пирло, а Аллегри не принимал готовую команду с кучей трофеев.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:57
Кассано прав на все сто процентов .
Аллегри, это тихий убийца Ювентуса !(((
ДСА
ДСА
вчера в 11:46
Аллегри констатирует что есть, правда в несколько радужных красках. Ну не говорить же ему, что всё очень плохо... Не поймут.
Гость
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