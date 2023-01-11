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Магуайр: «„Манчестер Юнайтед“ нужны трофеи. Он нацелен на победы»

вчера, 12:24

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о намерении клуба брать титулы.

Этому клубу нужны трофеи. Он нацелен на победы, но они были слишком давно. Для болельщиков, персонала и игроков прошло слишком много времени.

К каждому турниру нам следует относиться серьезно. В текущем сезоне на данный момент мы играем во всех соревнованиях. Прошлый сезон был ужасен.

Мы хотим становиться лучше, понимаем это, но самый важный момент еще впереди, нужно достойно выступить.

Ранее стало известно, что игрок может сменить клубную прописку.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7 ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 14:48, ред.
    John 5mith
    John 5mith ответ Juventus CR7 (раскрыть)
    вчера в 14:23
    Хейтеры такие хейтеры... Человек отлично отыграл на ЧМ, МЮ выиграл ВСЕ матчи с участием Магуайра начиная с сентября. А они продолжают бубнить про какие-то мифические ошибки.
    Вспоминай лучше "шляпы" португальского капитана раз уж у тебя в нике CR7. В том самом августовском погроме от Брентфорда он тоже был на поле все 90 минут.
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 13:57
    Я вообще не понимаю Руководство команды и тренера как он ещё играет в команде. Он уже просто исчерпал все лимиты которые ему давались на ошибки. Как в такой команде с такой историей закрывают тупо глаза на все его промахи. Ето не то что раз два когда то там, у него стабильно происходят шляпы по другому не скажешь. Ещё и капитанство его. Я вообще молчу тогда не понятно чем он удостоился таких привилегий к своей персоне от руководство и тренерского цеха команды!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ VeniaminS (раскрыть)
    вчера в 13:30
    Пока идёт неплохо против кого ? Борнмута и Чарльтона ?
    galem72
    galem72
    вчера в 13:21
    Закрыл бы свой рот и пошёл молча усердно готовиться к следующему замесу. Как известно, он будет с соседями.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 13:04
    Надо очень хорошо играть в каждой игре. Идти вперед от матча к матчу. Выигрывает только тот, кто побеждает!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 12:54
    Пока идет неплохо,дальше будет видно.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:46
    Посмотрим, что наиграете в конце чемпионата
    Гость
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