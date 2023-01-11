Магуайр: «„Манчестер Юнайтед“ нужны трофеи. Он нацелен на победы»

Защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о намерении клуба брать титулы.

Этому клубу нужны трофеи. Он нацелен на победы, но они были слишком давно. Для болельщиков, персонала и игроков прошло слишком много времени.

К каждому турниру нам следует относиться серьезно. В текущем сезоне на данный момент мы играем во всех соревнованиях. Прошлый сезон был ужасен.

Мы хотим становиться лучше, понимаем это, но самый важный момент еще впереди, нужно достойно выступить.