Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о намерении клуба брать титулы.
Этому клубу нужны трофеи. Он нацелен на победы, но они были слишком давно. Для болельщиков, персонала и игроков прошло слишком много времени.
К каждому турниру нам следует относиться серьезно. В текущем сезоне на данный момент мы играем во всех соревнованиях. Прошлый сезон был ужасен.
Мы хотим становиться лучше, понимаем это, но самый важный момент еще впереди, нужно достойно выступить.
Ранее стало известно, что игрок может сменить клубную прописку.
Вспоминай лучше "шляпы" португальского капитана раз уж у тебя в нике CR7. В том самом августовском погроме от Брентфорда он тоже был на поле все 90 минут.
Вспоминай лучше "шляпы" португальского капитана раз уж у тебя в нике CR7. В том самом августовском погроме от Брентфорда он тоже был на поле все 90 минут.