Болельщики «Эвертона» попросили уволить Лэмпарда

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вчера, 15:59

Болельщики «Эвертона» обратились к руководству клуба с просьбой уволить главного тренера в связи с плохими результатами команды.

Ливерпульцы не выигрывают на протяжении 7 матчей в официальных турнирах. «Ириски» в 19-м туре АПЛ дома проиграли «Брайтону» (1:4) и занимают 16-е место в турнирной таблице с 15 очками, находясь в одном пункте от зоны вылета.

Лэмпард возглавляет «Эвертон» с января 2022 года.