Болельщики «Эвертона» попросили уволить Лэмпарда

Болельщики «Эвертона» обратились к руководству клуба с просьбой уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда в связи с плохими результатами команды.
Ливерпульцы не выигрывают на протяжении 7 матчей в официальных турнирах. «Ириски» в 19-м туре АПЛ дома проиграли «Брайтону» (1:4) и занимают 16-е место в турнирной таблице с 15 очками, находясь в одном пункте от зоны вылета.
Лэмпард возглавляет «Эвертон» с января 2022 года.
Не забывайте, Рафа, что в прошлом году во всем виноват он сам. Большой Сэм и Мартинес раньше. Даже если «Эвертон» уволит Лэмпарда, я не уверен, кого они смогут нанять или кто захочет эту работу. Дайте шанс, как Арсенал дал Артету. Тренер не сможет создать команду меньше чем за год, даже год это не срок.
Не забывайте, Рафа, что в прошлом году во всем виноват он сам. Большой Сэм и Мартинес раньше. Даже если «Эвертон» уволит Лэмпарда, я не уверен, кого они смогут нанять или кто захочет эту работу. Дайте шанс, как Арсенал дал Артету. Тренер не сможет создать команду меньше чем за год, даже год это не срок.