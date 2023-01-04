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Болельщики «Эвертона» попросили уволить Лэмпарда

вчера, 15:59

Болельщики «Эвертона» обратились к руководству клуба с просьбой уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда в связи с плохими результатами команды.

Ливерпульцы не выигрывают на протяжении 7 матчей в официальных турнирах. «Ириски» в 19-м туре АПЛ дома проиграли «Брайтону» (1:4) и занимают 16-е место в турнирной таблице с 15 очками, находясь в одном пункте от зоны вылета.

Лэмпард возглавляет «Эвертон» с января 2022 года.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ SOAD666 (раскрыть)
вчера в 21:28
Дайте Лэмпсу поработать!))) Как-то так.
SOAD666
SOAD666
вчера в 18:38
Фрэнк Лэмпард в конечном итоге будет привлечен к ответственности, как и менеджеры, но владелец Фархад Мошири, председатель Билл Кенрайт и генеральный директор Дениз Барретт-Баксендейл не должны избежать пристального внимания за годы принятия ужасающих решений. Они в равной степени виновны в очередном кризисе «Эвертона».

Не забывайте, Рафа, что в прошлом году во всем виноват он сам. Большой Сэм и Мартинес раньше. Даже если «Эвертон» уволит Лэмпарда, я не уверен, кого они смогут нанять или кто захочет эту работу. Дайте шанс, как Арсенал дал Артету. Тренер не сможет создать команду меньше чем за год, даже год это не срок.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:17
Его так надо было назначать...
ДСА
ДСА
вчера в 16:57
Видно, что тренер не тянет. В прошлом году победы неожиданно пришли, когда были очень нужны и пришли похоже нечистым путем. В этом году ситуацию грозит повториться.
drug01
drug01
вчера в 16:46
Быть хорошим игроком не значит быть таким же тренером
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 16:33
Очевидно, Лэмпс слабый тренер. Руни тоже, он признал это уехав в штаты. В любом случае, удачи ему, пусть учится
Цуцык
Цуцык ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:33
Всего один вопрос: а как же постоянный троллинг Роналду от одних и тех же людей?!
А, вру, еще один: искренне недоумеваю, что это за футболист Буратино?
Заранее спасибо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:32
Иногда надо , помогает.....)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Цуцык (раскрыть)
вчера в 16:15
Здравствуйте. Имя того аккаунта является тролингом так как создано "в честь" одного футболиста, и уже был неоднократный троллинг клубов, поэтому было вынесено такое решение, в будущем просьба избегать всего этого дабы избежать наказания какого-либо вида по причине нарушения правил. Всего доброго.
Цуцык
Цуцык
вчера в 16:11
Уважаемая администрация. Объясните, пожалуйста, за что был забанен Буратино1. Дабы не повторять его ошибок. Спасибо.
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:09
Думаю что Френка и так уволят за последние результаты
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:05
Не стоило бы идти на поводу у фанатов...
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