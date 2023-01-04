«Динамо» предлагает болельщикам подарки за оформление Fan ID

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вчера, 11:40

Московское «Динамо» предлагает подарки за оформление Fan ID.

Болельщики, которые оформят карту болельщика, смогут получить сертификат на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе, детский шарф в подарок при покупке билета для ребёнка, бонусы на приобретение атрибутики в магазине при покупке билетов на матчи РПЛ , а также возможность повысить категорию билета до бизнес-клуба.