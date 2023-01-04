«Динамо» предлагает болельщикам подарки за оформление Fan ID

Московское «Динамо» предлагает подарки за оформление Fan ID.
Болельщики, которые оформят карту болельщика, смогут получить сертификат на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе, детский шарф в подарок при покупке билета для ребёнка, бонусы на приобретение атрибутики в магазине при покупке билетов на матчи РПЛ, а также возможность повысить категорию билета до бизнес-клуба.
С 1 января матчи посещение матчей команды в РПЛ возможно только при наличии Fan ID.
Вот казалось бы, какая проблема подать заявку на гос.услуги и дождаться окончания проверки?
Проблемы? Ведь не плачут же когда на загран паспорт заявления подают, да ещё и платят за это.
Клубам надо плотно работать с болельщиками и помогать им, а те кому наплевать на клуб, так зачем такие нужны?!
Вот казалось бы, какая проблема подать заявку на гос.услуги и дождаться окончания проверки?
Проблемы? Ведь не плачут же когда на загран паспорт заявления подают, да ещё и платят за это.
Клубам надо плотно работать с болельщиками и помогать им, а те кому наплевать на клуб, так зачем такие нужны?!