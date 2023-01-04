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«Динамо» предлагает болельщикам подарки за оформление Fan ID

вчера, 11:40

Московское «Динамо» предлагает подарки за оформление Fan ID.

Болельщики, которые оформят карту болельщика, смогут получить сертификат на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе, детский шарф в подарок при покупке билета для ребёнка, бонусы на приобретение атрибутики в магазине при покупке билетов на матчи РПЛ, а также возможность повысить категорию билета до бизнес-клуба.

С 1 января матчи посещение матчей команды в РПЛ возможно только при наличии Fan ID.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:56
Ответ Malhira
Я конечно может быть и наивный, но вот только не пойму как на мне кто то греет руки?
Скорее наоборот, государство и клубы тратят деньги на то, что бы на трибунах было спокойнее.
Кто отказывается от Fan ID мы знаем и таким нечего делать на стадионе.
Malhira
Malhira ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:38
    Estiva
    Estiva ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 16:10
    Контроль идёт за всеми.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Estiva (раскрыть)
    вчера в 13:29
    Контролем за хулиганами!
    А чем он плох?
    vinyardrip
    vinyardrip
    вчера в 13:22, ред.
    О, шарфик подарят, я уж думал, ну чтоб совсем было нормас, пробку от пивной бутылки)) Гуляй рванина))
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:20
    Ну это совсем глупо. Решили фанатов заманить подарками, как индейцев бусами. Этим только разозлят людей.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 13:07
    Людей за дураков считают что ли ? Бусами на стадион не заманишь . Главным подарком для болельщиков будет отмена FAN ID .
    Estiva
    Estiva ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 13:02
    чем Fan ID хорошее нововведение?
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 12:14, ред.
    Fan ID хорошее нововведение, но многие фанаты, которые скорее всего не получат его так как много раз и серьёзно нарушали закон, устраивают акции против хорошего дела.

    Вот казалось бы, какая проблема подать заявку на гос.услуги и дождаться окончания проверки?

    Проблемы? Ведь не плачут же когда на загран паспорт заявления подают, да ещё и платят за это.

    Клубам надо плотно работать с болельщиками и помогать им, а те кому наплевать на клуб, так зачем такие нужны?!
    протон
    протон
    вчера в 11:46
    Глупая какая-то придумка это Fan ID! При желании человека сейчас вычислить вообще не проблема!
    Динамо самое пострадавшее от этой заразы, наверное. Только появились болельщики - и на тебе.
    Гость
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