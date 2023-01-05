Презентацию Суареса в качестве игрока «Гремио» посетили 40 тысяч человек

Подписание нападающего Луиса Суареса вызвало небывалый ажиотаж среди болельщиков бразильского «Гремио». На презентацию уругвайца пришли 40 тысяч фанатов.
35-летний Суарес перешел в «Гремио» в качестве свободного агента и заключил контракт на два года.
Всем понятно что в Саудовской Аравии футбол это просто развлечение и появления распиаренных звёзд только ради денег, делается ради шоу и не более того. Туда даже не приезжают доигрывать, туда приезжают перед пенсией заработать. В случае того же Роналду даже не дурно заработать.
Роналду не мог об этом мечтать даже в его лучшие годы, а сейчас получить такой контракт, когда его в Европе никто из серьёзных клубов даже не рассматривает, так вообще безумие.
Появление Суареса в легендарном Гремио в одном из самых титулованных футбольных клубов Бразилии совсем другое дело.
В Бразилии футбол это не просто игра для развлечения, это национальная идея, культ, смысл жизни. Там люди разбираются в футболе с пелёнок и не важно какого пола человек, там любая девочка или женщина может часами говорить о футболе.
И пусть у Суареса не было такой пиар компании как у Роналду, но на него пришло намного больше людей, которые пришли смотреть, приветствовать не пиар продукт, а по-настоящему футбольную личность.
Как говориться, почувствуй разницу!
Всем понятно что в Саудовской Аравии футбол это просто развлечение и появления распиаренных звёзд только ради денег, делается ради шоу и не более того. Туда даже не приезжают доигрывать, туда приезжают перед пенсией заработать. В случае того же Роналду даже не дурно заработать.
Роналду не мог об этом мечтать даже в его лучшие годы, а сейчас получить такой контракт, когда его в Европе никто из серьёзных клубов даже не рассматривает, так вообще безумие.
Появление Суареса в легендарном Гремио в одном из самых титулованных футбольных клубов Бразилии совсем другое дело.
В Бразилии футбол это не просто игра для развлечения, это национальная идея, культ, смысл жизни. Там люди разбираются в футболе с пелёнок и не важно какого пола человек, там любая девочка или женщина может часами говорить о футболе.
И пусть у Суареса не было такой пиар компании как у Роналду, но на него пришло намного больше людей, которые пришли смотреть, приветствовать не пиар продукт, а по-настоящему футбольную личность.
Как говориться, почувствуй разницу!