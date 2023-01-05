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Презентацию Суареса в качестве игрока «Гремио» посетили 40 тысяч человек

вчера, 17:34

Подписание нападающего Луиса Суареса вызвало небывалый ажиотаж среди болельщиков бразильского «Гремио». На презентацию уругвайца пришли 40 тысяч фанатов.

35-летний Суарес перешел в «Гремио» в качестве свободного агента и заключил контракт на два года.

Презентацию Суареса в качестве игрока «Гремио» посетили 40 тысяч человек

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:38
Вот это настоящая любовь.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:32
Хороший нападающий,еще поиграет на хорошем уровне.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
30 тысяч конечно завышенное количество, было чуть больше 20 тысяч, но это по сути не главное.

Всем понятно что в Саудовской Аравии футбол это просто развлечение и появления распиаренных звёзд только ради денег, делается ради шоу и не более того. Туда даже не приезжают доигрывать, туда приезжают перед пенсией заработать. В случае того же Роналду даже не дурно заработать.

Роналду не мог об этом мечтать даже в его лучшие годы, а сейчас получить такой контракт, когда его в Европе никто из серьёзных клубов даже не рассматривает, так вообще безумие.

Появление Суареса в легендарном Гремио в одном из самых титулованных футбольных клубов Бразилии совсем другое дело.

В Бразилии футбол это не просто игра для развлечения, это национальная идея, культ, смысл жизни. Там люди разбираются в футболе с пелёнок и не важно какого пола человек, там любая девочка или женщина может часами говорить о футболе.

И пусть у Суареса не было такой пиар компании как у Роналду, но на него пришло намного больше людей, которые пришли смотреть, приветствовать не пиар продукт, а по-настоящему футбольную личность.

Как говориться, почувствуй разницу!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:54
так после зарплаты Роналду у шейхов не осталось денег на презентацию
Elliada
Elliada ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:46
На презентацию Роналду пришли 30 000 человек, а тут 40 000.
shlomo
shlomo
вчера в 17:38
Презентацию смотрел.... и на мой взгляд прошла лучше, чем у Рона
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