Презентацию Суареса в качестве игрока «Гремио» посетили 40 тысяч человек

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вчера, 17:34

Подписание нападающего вызвало небывалый ажиотаж среди болельщиков бразильского «Гремио». На презентацию уругвайца пришли 40 тысяч фанатов.

35-летний Суарес перешел в «Гремио» в качестве свободного агента и заключил контракт на два года.