Тренер ПСЖ полагает, что у Месси не возникнет проблем с фанатами команды

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вчера, 09:34

Наставник ПСЖ не сомневается, что болельщики его команды будут рады возвращению в состав аргентинца , который вскоре вернется в Париж после отпуска, связанного с ЧМ -2022.

Мы все рады будем его видеть здесь. Не сомневаюсь, что 3 января он будет вновь вместе с командой. Что касается реакции болельщиков на стадионе, то уверен, что она будет хорошей.