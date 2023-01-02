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Тренер ПСЖ полагает, что у Месси не возникнет проблем с фанатами команды

вчера, 09:34

Наставник ПСЖ Кристоф Гальтье не сомневается, что болельщики его команды будут рады возвращению в состав аргентинца Лионеля Месси, который вскоре вернется в Париж после отпуска, связанного с ЧМ-2022.

Мы все рады будем его видеть здесь. Не сомневаюсь, что 3 января он будет вновь вместе с командой. Что касается реакции болельщиков на стадионе, то уверен, что она будет хорошей.

В финале недавнего ЧМ Аргентина обыграла Францию по пенальти. После матча аргентинские игроки шутили над лидером «Ле Блю» Килианом Мбаппе, это вызвало негативную реакцию у французов.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 18:04
Если этого левого недочемпиона пенальтиста-аутиста не освистают французы то я плевал на ПСЖ и парижан..
амурец
амурец
вчера в 13:48
Если будут левые пенальти то какие пргоблемц
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:46
Все ждут пенальтиста 🙏🏽
Comentarios
Comentarios ответ Loko57 (раскрыть)
вчера в 12:36
Да в принципе и защитник правый крайний из Мороко
Союзник противников
Союзник противников ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 12:18, ред.
Ну да:В "Зените" писают газом от пребывания в клубе триумфатора ОИ,забившего единственный(он же победный)гол в финале! Даже у нас в ЦСКА руководство гордится чемпионом ОИ,не сыгравшем на них ни одной секунды,а в ЦСКА-ни одного тайма, на тот период.Гордость-она такая...
Союзник противников
Союзник противников ответ nsgd7cnmdtd3 (раскрыть)
вчера в 12:15
Точно! То ли дело-скромный коричневый мушкетёр-индивидуалист! Он всего лишь требует смены партнёров,тренеров,руководителей клуба,сборной,руководства Пятой Республикой и установления культа земноводных на планете Земля.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:14
Ясен пень будут рады.Иметь в составе чемпионов мира-всегда гордость и радость.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:13
Будут выигрывать-всё простят,а так как вчера...Черепашка-Лягушонок ведь вчера подтвердил свой сомнительный класс.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:12
Я думаю, что фанаты клуба ПСЖ - только в восторге от Мессии..
Elliada
Elliada
вчера в 11:01
Да даже если будут освистывать, то ненадолго. Забьет несколько голов за ПСЖ и ему будут аплодировать. После вылета от Реала его освистывали, а потом через какое-то время аплодировали. Так же и Мбаппе. После неудачного пенальти и вылета Франции из Евро его освистывали, а сейчас хлопают ему. Память у болельщиков короткая.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 10:52
Поживём-увидим!
Loko57
Loko57
вчера в 10:42
А чего болелы ждали, у них ещё и Неймар есть! Кто-то должен был проиграть!
nsgd7cnmdtd3
nsgd7cnmdtd3
вчера в 10:21
Месси профессиональный интриган, какие у него могут быть проблемы?
Dauletbek
Dauletbek ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 10:15
Да, он все силы, настрой и эмоции отдал ЧМ, теперь...
vkqrkuk2mgtu
vkqrkuk2mgtu
вчера в 10:11
Пусть кубком Мира у них перед носом потрусит и посмотрим!
shlomo
shlomo
вчера в 10:09
Думаю, что сборная и клуб это разные вещи... и не нужно их путать...
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:08
Лишь бы у него у самого не было проблем с мотивацией. А то мечта сбылась то, а дальше что он подумал??
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:02
Месси нет,Неймара нет и ПСЖ в пролете!!!
zurtb426767x
zurtb426767x
вчера в 09:47
Он достиг главного, ему будет как то всё равно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:46, ред.
"После матча аргентинские игроки шутили над лидером «Ле Блю» Килианом Мбаппе".....

Глупость одних - не должна вызывать ответную реакцию других....
Все надеются что французские болельщики умнее некоторых аргентинских игроков....
И Гальтье тоже...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:38
Тут 50 на 50, многие могут и обидеться, особенно от празднования победы аргентинской командой.
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