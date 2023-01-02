Тренер ПСЖ полагает, что у Месси не возникнет проблем с фанатами команды

Наставник ПСЖ Кристоф Гальтье не сомневается, что болельщики его команды будут рады возвращению в состав аргентинца Лионеля Месси, который вскоре вернется в Париж после отпуска, связанного с ЧМ-2022.
Мы все рады будем его видеть здесь. Не сомневаюсь, что 3 января он будет вновь вместе с командой. Что касается реакции болельщиков на стадионе, то уверен, что она будет хорошей.
В финале недавнего ЧМ Аргентина обыграла Францию по пенальти. После матча аргентинские игроки шутили над лидером «Ле Блю» Килианом Мбаппе, это вызвало негативную реакцию у французов.
Глупость одних - не должна вызывать ответную реакцию других....
Все надеются что французские болельщики умнее некоторых аргентинских игроков....
И Гальтье тоже...
Глупость одних - не должна вызывать ответную реакцию других....
Все надеются что французские болельщики умнее некоторых аргентинских игроков....
И Гальтье тоже...