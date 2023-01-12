Отец Месси может участвовать в переговорах с «Аль-Хилялем» о трансфере

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вчера, 21:29

Отец и агент может участвовать в переговорах с «Аль-Хилялем» по поводу возможного трансфера.

По слухам, Хорхе Месси находится в Эр-Рияде. Сообщается, что клуб очень хочет подписать аргентинца в ближайшее время, несмотря на запрет на регистрацию новичков до следующего трансферного окна.