Отец Месси может участвовать в переговорах с «Аль-Хилялем» о трансфере

Отец и агент Лионеля Месси может участвовать в переговорах с «Аль-Хилялем» по поводу возможного трансфера.
По слухам, Хорхе Месси находится в Эр-Рияде. Сообщается, что клуб очень хочет подписать аргентинца в ближайшее время, несмотря на запрет на регистрацию новичков до следующего трансферного окна.
Контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года.
А что даст Барса и нужно ли Месси Барса на закате карьеры когда выиграл практически всё?
Саудовская Аравия хочет провести чемпионат мира по футболу 2030 года. Следовательно, им нужно сделать свою национальную лигу привлекательной. Такие игроки, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, безусловно, помогут в этом отношении.
По крайней мере он поедет туда(если поедет) в статусе Чемпиона Мира, лучшего футболиста современности и просто Короля футбола
А что даст Барса и нужно ли Месси Барса на закате карьеры когда выиграл практически всё?
Саудовская Аравия хочет провести чемпионат мира по футболу 2030 года. Следовательно, им нужно сделать свою национальную лигу привлекательной. Такие игроки, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, безусловно, помогут в этом отношении.
По крайней мере он поедет туда(если поедет) в статусе Чемпиона Мира, лучшего футболиста современности и просто Короля футбола