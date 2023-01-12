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Отец Месси может участвовать в переговорах с «Аль-Хилялем» о трансфере

вчера, 21:29

Отец и агент Лионеля Месси может участвовать в переговорах с «Аль-Хилялем» по поводу возможного трансфера.

По слухам, Хорхе Месси находится в Эр-Рияде. Сообщается, что клуб очень хочет подписать аргентинца в ближайшее время, несмотря на запрет на регистрацию новичков до следующего трансферного окна.

Контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 02:49
Туда ему и дорога,пусть там шейхов развлекают
протон
протон ответ AS1976 (раскрыть)
сегодня в 01:12
Конечно ваша версия интересна, но я оговорюсь с учётом завершения карьеры деньги лишними не будут играя на этом континенте.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 01:02
Как дела касаются больших денег, папочка сразу вылазит из своей крысинной норы
AS1976
AS1976 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:56
Не надо ему туда ехать. Там деньги, а не футбол. Не думаю что арабам отдадут чм 2030 при любых условиях ( опять же если взяток не будет) . Только что был чм в Катаре , потом едем в Северную Америку и обратно к арабам , думаю врядли ФИФА на это пойдёт. Отдайте чм Аргентине/Уругваю. Позже в 2038 , почему бы и нет , можно вернуться в этот регион . А так 2030 Южная Америка, 2034 Европа , а там можно и к арабам поехать.
Terek-Anji
Terek-Anji ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:53, ред.
Предложи тебе 300 лимонов и плюс разные ништяки в год, ты сам плясал бы как Майкл Джексон 🤣
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 23:49
В его года, в очередь к Роналду выстраивались сплошные топ клубы.
протон
протон ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 23:11
А почему бы не перейти? Если зарплата составит в общей сумме 300 млн евро в год?
протон
протон
вчера в 23:10
Арабы маленькими шагами управляют европейским футболом, и заключить контракт с Месси им не составит труда с учётом хозяев клуба ПСЖ. Только выложить счёт в карман. Думаю, Бум от Рона превратится в бум Месси.
А что даст Барса и нужно ли Месси Барса на закате карьеры когда выиграл практически всё?
Саудовская Аравия хочет провести чемпионат мира по футболу 2030 года. Следовательно, им нужно сделать свою национальную лигу привлекательной. Такие игроки, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, безусловно, помогут в этом отношении.
По крайней мере он поедет туда(если поедет) в статусе Чемпиона Мира, лучшего футболиста современности и просто Короля футбола
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:02
Такие нынче футбольные идолы..
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:51
Оплеуха будет, если Месси в ПСЖ получит контракт как у нарцисса в СА, хотя своей победой на ЧМ Лионель уже уделал окончательно этого самовлюбленного португея.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 22:46
"И чтобы не меньше, чем у португальца!" (с) Отец Месси
протон
протон
вчера в 22:43, ред.
Только что эту идею высказал на другой ветке. Я думаю, отец Месси от предложений отказать арабам не сможет в виду астрономических цифр. Это будет большой ажиотаж не только в арабском мире спорта, но и в других регионах планеты.
Учитывая, что две легенды - два великих футболиста на завершающем этапе своей карьеры, приятное с полезным не помешает.
AS1976
AS1976 ответ НЕЭ Г О И С Т (раскрыть)
вчера в 22:33
Ещё 3 года в ПСЖ , выграть наконец то лч с ПСЖ. Съездить на последний чм 2026 и на пенсию ( пару сезонов ) можно идти доигрывать.
Alex12357
Alex12357
вчера в 22:33
Роналду -дал мощнейшую оплеуху Меське,Меська начал бесится,молодец Роналду!!!
drug01
drug01
вчера в 22:12
Неужели они от денег все обалдели, пусть думает его право
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
Ну его отец, похоже как в трассе 60, ненасытная дыра вот и доит клубы)
Dauletbek
Dauletbek ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:09
Думаю, он достаточно богатый человек. Наверное, богаче президента Аргентины)))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:07
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:06
Это слухи. Зачем Месси туда? После ПСЖ можно в Млс к Бэкхему, а потом закончить карьеру в Росарио...
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 22:00
Если им удастся переманить его к себе то это будет мега подъем для клуба, чемпионата и для континента в общем. Так как в одном чемпионате удастся вновь соединить двух лучших игроков последних 15 лет. Плюс ко всему этому Аравы проявляют большой интерес к многим топом игроков Европы. Хоть все они уже и на закатах карьеры но на уровне чемпионата Саудовской Аравии могут дать ещё ни один сезон на очень и очень хорошем уровне.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:54
Игрок то он пока что не плохой. Но в данное время Месси становится всё больше персонажем, нежели футболистом. Схемы, контракты, реклама, переходы какие то
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 21:52
Рано.. Летом 24-го - самое то..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:37
О, та самая семейная рабочая схема, которая в Барселоне приносила успех с регулярным повышением ЗП 😁 сейчас используют саудитов, чтобы по больше выбить денег у катарцев из Парижа, контракт то на исходе…
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