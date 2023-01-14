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«Челси» может купить вице-чемпиона мира за 10 млн евро

сегодня, 10:39

«Челси» уже в январе может пополниться форвардом «Боруссии» Менхенгладбах и сборной Франции Маркусом Тюрамом.

По данным немецкого журналиста Кристиана Фалька, вице-чемпион мира может достаться лондонцам всего лишь за 10 млн евро. Дело в том, что контракт Тюрама истекает ближайшим летом, и чтобы не потерять игрока бесплатно, «Боруссия» будет готова продать его по сниженной цене в текущее окно.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:57
Берут всех подрят лишь бы взять
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:57
Может сразу купить какого-нибудь вице-тренера ???
Смысл собирать хорошие запчасти коль нет механика умеющего собрать из них классную машину....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:54
Думаю даже это синим не поможет
Гость
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