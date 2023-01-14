«Челси» может купить вице-чемпиона мира за 10 млн евро

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сегодня, 10:39

«Челси» уже в январе может пополниться форвардом «Боруссии» Менхенгладбах и сборной Франции .

По данным немецкого журналиста Кристиана Фалька, вице-чемпион мира может достаться лондонцам всего лишь за 10 млн евро. Дело в том, что контракт Тюрама истекает ближайшим летом, и чтобы не потерять игрока бесплатно, «Боруссия» будет готова продать его по сниженной цене в текущее окно.