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«Челси» претендует на англичанина из ПСВ. За игрока просят 45 млн евро

вчера, 22:59

«Челси» может приобрести полузащитника ПСВ Нони Маудеке.

Сообщается, что главный тренер голландской команды Руд ван Нистелрой хочет сохранить игрока. Клуб выставил ценник в размере около 45 млн евро вместе с бонусами.

В текущем сезоне англичанин провёл 8 матчей за ПСВ и забил 2 гола.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:56
Челси вообще непонятно что творит. Полный треш !(((
протон
протон
вчера в 23:59
А Челси не хочет начать наконец выигрывать?)
Раньше Арсенал переплачивал, потом настала очередь МЮ, а теперь вот Челси. Видимо это какой-то цикл в клубах
Мне кажется пора прощаться с Челси, новое руководство с каждым решениям дает знать что клуб стремительно летит на дно…
ye6ezbw8h52j
ye6ezbw8h52j
вчера в 23:41
А не много ли хотят за него?
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