«Челси» претендует на англичанина из ПСВ. За игрока просят 45 млн евро

«Челси» может приобрести полузащитника ПСВ Нони Маудеке.
Сообщается, что главный тренер голландской команды Руд ван Нистелрой хочет сохранить игрока. Клуб выставил ценник в размере около 45 млн евро вместе с бонусами.
В текущем сезоне англичанин провёл 8 матчей за ПСВ и забил 2 гола.
Раньше Арсенал переплачивал, потом настала очередь МЮ, а теперь вот Челси. Видимо это какой-то цикл в клубах
Мне кажется пора прощаться с Челси, новое руководство с каждым решениям дает знать что клуб стремительно летит на дно…
Раньше Арсенал переплачивал, потом настала очередь МЮ, а теперь вот Челси. Видимо это какой-то цикл в клубах
Мне кажется пора прощаться с Челси, новое руководство с каждым решениям дает знать что клуб стремительно летит на дно…