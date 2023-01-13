«Челси» может расстаться с семью футболистами

«Челси» в ближайшие трансферные окна может покинуть группа игроков.
По информации The Telegraph, лондонский клуб рассматривает возможность расставания с дорогостоящими футболистами — Хакимом Зиешем, Кристианом Пулишичем, Каем Хаверцом. Жоржиньо разрешат уйти по истечении контракта. «Синих» может покинуть капитан команды Сезар Аспиликуэта. «Челси» также не станет препятствовать уходу Калиду Кулибали и Пьера-Эмерика Обамеянга.
От хрусталика Пулишича давно следовало избавиться (сейчас вновь сломался и вылетел на 2,5 месяца).
Зиеш явно не для Англии.
Жоржиньо давно себя изжил, еще с прошлого сезона.
Аспиликуэта не тянет основу, и летом должен был уйти, но в последний момент продлил, как выйти со скамейки на 20-30 минут нормально, но для основы физики не хватает, выдыхается быстро.
Кулибали без комментариев…по его собственным интервью всё понятно, ну хоть не скрывает, что АПЛ для него слишком быстрый и жесткий.
Списанный давно Арсеналом Обамеянг, досиживает карьеру, для него по-прежнему тусовки и клубы в приоритете.
Еще бы добавил в этот список двух косяпоров и привозил киперов, Менди с Кепой. Явно нужен команде вратарь нормальный.
Это не все сразу делается, но времени особо-то и нет.
От хрусталика Пулишича давно следовало избавиться (сейчас вновь сломался и вылетел на 2,5 месяца).
Зиеш явно не для Англии.
Жоржиньо давно себя изжил, еще с прошлого сезона.
Аспиликуэта не тянет основу, и летом должен был уйти, но в последний момент продлил, как выйти со скамейки на 20-30 минут нормально, но для основы физики не хватает, выдыхается быстро.
Кулибали без комментариев…по его собственным интервью всё понятно, ну хоть не скрывает, что АПЛ для него слишком быстрый и жесткий.
Списанный давно Арсеналом Обамеянг, досиживает карьеру, для него по-прежнему тусовки и клубы в приоритете.
Еще бы добавил в этот список двух косяпоров и привозил киперов, Менди с Кепой. Явно нужен команде вратарь нормальный.
Это не все сразу делается, но времени особо-то и нет.
Пулишич так же был одним из лучших в составе сборной сша на ЧМ, но его травматичность комкает его карьеру. Возможно и нму лучше покинуть интенсивный АПЛ и перейти к примеру в Серию А.
Жоржиньо уже объявил, что не станет продлевать контракт, и желает вернуться в СериюА. Думаю отличным вариантом для него стал бы переход в Ювентус. Там сейчас будет чистка, и место в центре поля точно освободится, и вот как раз Жоржиньо может стать там основным. Да и под игровой стиль Аллегри подходит.
Аспиликуэту нужно было еще летом отпустить в Барселону вместе с Алонсо.
Кулибали, когда был на пике своей карьеры, был одним из лучших ЦЗ, но жадность Де Лаурентиса не позволила сенегальцу раньше уйти в топ клуб, а сейчас он действительно слаб для АПЛ.Возможно и ему стоит вернуться в родную для него Серию А, или же в Лигу 1.
Обамиянг забил на футбол уже несколько лет тому назад.
А вот желание продать Хаверца мне непонятна. Один из лучших игроков этой команды в атаке. Думаю вот на нем синие смогут заработать. В Челси он играет ближе к нападающим, а порой ии вовсе центрфорварда, но мне интересен такой вариант - что если его использовать ближе к центру поля, чтоб дирижировал игрой!? Интересно, получилось бы у него заиграть в стиле Крооса???!!!
Пулишич так же был одним из лучших в составе сборной сша на ЧМ, но его травматичность комкает его карьеру. Возможно и нму лучше покинуть интенсивный АПЛ и перейти к примеру в Серию А.
Жоржиньо уже объявил, что не станет продлевать контракт, и желает вернуться в СериюА. Думаю отличным вариантом для него стал бы переход в Ювентус. Там сейчас будет чистка, и место в центре поля точно освободится, и вот как раз Жоржиньо может стать там основным. Да и под игровой стиль Аллегри подходит.
Аспиликуэту нужно было еще летом отпустить в Барселону вместе с Алонсо.
Кулибали, когда был на пике своей карьеры, был одним из лучших ЦЗ, но жадность Де Лаурентиса не позволила сенегальцу раньше уйти в топ клуб, а сейчас он действительно слаб для АПЛ.Возможно и ему стоит вернуться в родную для него Серию А, или же в Лигу 1.
Обамиянг забил на футбол уже несколько лет тому назад.
А вот желание продать Хаверца мне непонятна. Один из лучших игроков этой команды в атаке. Думаю вот на нем синие смогут заработать. В Челси он играет ближе к нападающим, а порой ии вовсе центрфорварда, но мне интересен такой вариант - что если его использовать ближе к центру поля, чтоб дирижировал игрой!? Интересно, получилось бы у него заиграть в стиле Крооса???!!!