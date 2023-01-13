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«Челси» может расстаться с семью футболистами

вчера, 21:37

«Челси» в ближайшие трансферные окна может покинуть группа игроков.

По информации The Telegraph, лондонский клуб рассматривает возможность расставания с дорогостоящими футболистами — Хакимом Зиешем, Кристианом Пулишичем, Каем Хаверцом. Жоржиньо разрешат уйти по истечении контракта. «Синих» может покинуть капитан команды Сезар Аспиликуэта. «Челси» также не станет препятствовать уходу Калиду Кулибали и Пьера-Эмерика Обамеянга.

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Все комментарии
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 23:15
Еще надо слить манчестеревского казачка Стерлинга, с его бесполезным дриблингом, а вот Хаверца бы оставить, ему бы на позицию чистого ЦАПа, может быть стал бы больше забивать.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:55
осмелюсь спросить, а играть-то кто будет? Может Гарри Поттер сам выйдет?
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:55, ред.
Хаким Зиеш показал свой уровень на ЧМ, думаю еще сможет заиграть на хорошем уровне, главное правильно подобрать команду.

Пулишич так же был одним из лучших в составе сборной сша на ЧМ, но его травматичность комкает его карьеру. Возможно и нму лучше покинуть интенсивный АПЛ и перейти к примеру в Серию А.

Жоржиньо уже объявил, что не станет продлевать контракт, и желает вернуться в СериюА. Думаю отличным вариантом для него стал бы переход в Ювентус. Там сейчас будет чистка, и место в центре поля точно освободится, и вот как раз Жоржиньо может стать там основным. Да и под игровой стиль Аллегри подходит.

Аспиликуэту нужно было еще летом отпустить в Барселону вместе с Алонсо.

Кулибали, когда был на пике своей карьеры, был одним из лучших ЦЗ, но жадность Де Лаурентиса не позволила сенегальцу раньше уйти в топ клуб, а сейчас он действительно слаб для АПЛ.Возможно и ему стоит вернуться в родную для него Серию А, или же в Лигу 1.

Обамиянг забил на футбол уже несколько лет тому назад.

А вот желание продать Хаверца мне непонятна. Один из лучших игроков этой команды в атаке. Думаю вот на нем синие смогут заработать. В Челси он играет ближе к нападающим, а порой ии вовсе центрфорварда, но мне интересен такой вариант - что если его использовать ближе к центру поля, чтоб дирижировал игрой!? Интересно, получилось бы у него заиграть в стиле Крооса???!!!
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 22:42
Хаверца надо оставлять, Жоржика можно отпускать, а остальных надо продавать особенно этого кулибали и ещё туда же бегунка,остальных продать только по рыночной цене а не за спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:37
А где выйдет играть у Хакима Зиеша, как Вы думаете?

Может быть попробовать задействовать Маркуса Беттинелли, на данный момент третьего вратаря клуба?

Что насчёт Кая Хаверца?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:26, ред.
Справедливо.

От хрусталика Пулишича давно следовало избавиться (сейчас вновь сломался и вылетел на 2,5 месяца).

Зиеш явно не для Англии.

Жоржиньо давно себя изжил, еще с прошлого сезона.

Аспиликуэта не тянет основу, и летом должен был уйти, но в последний момент продлил, как выйти со скамейки на 20-30 минут нормально, но для основы физики не хватает, выдыхается быстро.

Кулибали без комментариев…по его собственным интервью всё понятно, ну хоть не скрывает, что АПЛ для него слишком быстрый и жесткий.

Списанный давно Арсеналом Обамеянг, досиживает карьеру, для него по-прежнему тусовки и клубы в приоритете.

Еще бы добавил в этот список двух косяпоров и привозил киперов, Менди с Кепой. Явно нужен команде вратарь нормальный.

Это не все сразу делается, но времени особо-то и нет.
dok66
dok66
вчера в 22:21
Челси сливается обратно на свое место за выживание .
barcamilan
barcamilan ответ gkzeatf2h485 (раскрыть)
вчера в 22:06
похоже только тиаго сильвы и маунты
протон
протон
вчера в 22:06
На ближайшие годы видимо надо поставить крест на Челси :((
Молодцы, под Захаряна место освобождают и бюджет!!!
Сгорел сарай, гори и хата
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 22:01
Походу Поттер сам заиграет.. Если только на шарманке..
f96wnexp2gq5
f96wnexp2gq5
вчера в 22:01
Приходиться вновь строить команду
gkzeatf2h485
gkzeatf2h485
вчера в 21:59
А играть кто будет, чуквумеки и кукурельи бесполезные, на которых 200 лямов выкинули?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:55
Эти игроки получают много, а толку мало.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:50
И кем они будут играть, если хотят титулы? Или это прямой намек на то, что Челси прощается с АПЛ?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:43
Вот и почувствуй любовь американцев, при Абрамовиче и теперь, это только первый сезон, дальше может быть ещё веселее
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:40
Новость с родни после смерти вам перестают платить пенсию
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:39
Новые хозяева решили ужаться по зряплате...
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