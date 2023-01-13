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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Два саудовских клуба готовы платить Месси больше, чем Роналду

вчера, 23:58

На нападающего ПСЖ Лионеля Месси появился ещё один претендент из Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По слухам, игроком интересуется не только «Аль-Хиляль», но и «Аль-Иттихад». Клубы обратились к правительству страны за помощью, чтобы сделать аргентинцу очень серьёзное предложение на сумму около 350 млн евро. Отмечается, что обе команды находятся под санкциями ФИФА и не могут подписывать новых игроков до следующего лета из-за различных нарушений.

На форварда Криштиану Роналду, перешедшего в начале января в «Аль-Наср», изначально претендовал как раз «Аль-Хиляль», но наказание от ФИФА не позволило осуществить трансфер.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:11
Если обзац начинается со слов "По слухам..." то там можно увидеть абсолютно любые цифры...а при желании даже поверить...
ABir
ABir
сегодня в 03:00
У Месси появляется великий соблазн
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:54
Цирк!..Весело чё).
ebn5fmt6mcjc
ebn5fmt6mcjc
сегодня в 01:14
Деньги могут убедить гнома...
Estiva
Estiva
сегодня в 00:43
Это и ежу понятно было, что игрок номер один заслуживает самой высокой зарплаты. Но зачем Лео доигрывать, если он, в отличие от Роналду, в шикарной форме? Пусть переходит туда года через три наслаждаться деньгами на пенсии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:32
Месси всегда больше, чем Роналду.
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 00:20
Гешу и тут уделали... Бедный... Поделом..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:15
Благодарю приз получил!
m4yxurg9qqak
m4yxurg9qqak ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:10
Деньгами не всех можно купить!!
протон
протон
сегодня в 00:06
ПСЖ сейчас точно не отпустит Месси - на кону ЛЧ. Да и Месси зачем это надо - он еще в форме, ему интересно играть Европе. А денег у него и так достаточно и не будет уменьшаться в ближайшем будущем... Роналду тоже не перешел бы к арабам, если у него были бы хорошие предложения в Европе...
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