Два саудовских клуба готовы платить Месси больше, чем Роналду

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вчера, 23:58

На нападающего ПСЖ появился ещё один претендент из Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По слухам, игроком интересуется не только «Аль-Хиляль», но и «Аль-Иттихад». Клубы обратились к правительству страны за помощью, чтобы сделать аргентинцу очень серьёзное предложение на сумму около 350 млн евро. Отмечается, что обе команды находятся под санкциями ФИФА и не могут подписывать новых игроков до следующего лета из-за различных нарушений.