Два саудовских клуба готовы платить Месси больше, чем Роналду

На нападающего ПСЖ Лионеля Месси появился ещё один претендент из Саудовской Аравии, сообщает Marca.
По слухам, игроком интересуется не только «Аль-Хиляль», но и «Аль-Иттихад». Клубы обратились к правительству страны за помощью, чтобы сделать аргентинцу очень серьёзное предложение на сумму около 350 млн евро. Отмечается, что обе команды находятся под санкциями ФИФА и не могут подписывать новых игроков до следующего лета из-за различных нарушений.
На форварда Криштиану Роналду, перешедшего в начале января в «Аль-Наср», изначально претендовал как раз «Аль-Хиляль», но наказание от ФИФА не позволило осуществить трансфер.