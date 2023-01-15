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Рамсдейл: «Один из фанатов „шпор“ попытался слегка ударить меня по спине»

сегодня, 22:30
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл высказался о происшествии после матча против «Тоттенхэма» (2:0 в пользу «канониров»). Фанат «шпор» ударил вратаря.

Поклонники «шпор» во время матча меня задирали, а я им отвечал. Эти люди все это увидели как часть спорта, но один из фанатов попытался слегка ударить меня по спине.

Обидно – все-таки речь лишь об игре. Футболисты обеих команд пытались меня увести, но, к счастью, не случилось чего-то серьезного.

Неприятное послевкусие, но я уверен, что в итоге мы насладимся этой победой.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:55
Не умеют проигрывать достойно...
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